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    防賭盤影響選情！ 中警抄賭博、地下匯兌、洗錢水房 斷金流275億

    警方破獲以博弈協會之名行賭博行為的賭場。（警方提供）

    警方破獲以博弈協會之名行賭博行為的賭場。（警方提供）

    2022/09/27 11:59

    〔記者許國楨／台中報導〕年底九合一選舉在即，為防制境外資金透過地下管道滲透介入選舉，地下賭盤影響選情，台中市警局配合警政署自本月5日至15日執行首波選前「全國查緝不法金流暨同步掃蕩賭博專案行動」，今統計成果表示，共查獲地下匯兌、洗錢水房、掃蕩賭博等三類犯罪59件236人，查扣不法金流現金達1000餘萬元，另清查地下匯兌洗錢金額、投注賭資超過275億元。

    台中市警局表示，此次專案針對選舉賭盤所依附的六合彩簽賭站、合法掩護非法主題餐廳、博弈協會、地下賭場、網路賭博、地下匯兌、洗錢水房等列為重點查緝，專案期間動員各單位強勢出擊，共計出動788名警力，掃蕩各類處所86處，查獲各類賭博案件51件219人（包含職業賭場7件54人、六合彩3件3人、網路賭博35件106人、其他賭博6件56人），另查獲地下匯兌5件9人、洗錢水房3件8人，成效豐碩。

    期間第三、第六、大甲分局、市刑大偵六隊及刑事局等單位查獲49人涉嫌經營網路賭博公司，其中韓男等7人以工作室名義擔任網路運營維修部門（含網路、系統及硬體維修）；溫姓男子則以科技公司擔任客服部分，包括接待組負責客戶入出金、帳務，數據組負責平台後端大數據分析、招商組負責招募成員。

    另劉男等4人以數據公司名義透過廣告、網路電話等方式持續吸收中國人民作為代理商，餘19人則分別透過工作室處理後台下注金額數據、每日公司收付金額及對帳等財務事務，警方分別在北區、南區及西屯區等現場內查扣電腦主機、智慧型手機、監視器主機、監視器及經營網路博弈相關證物，清查下注總規模達146億餘元。

    第一及第六分局則分別破獲假借博弈協會之名行賭博行為的賭場，帶回負責人、員工、賭客等涉案人30名，查扣賭資超過198萬元，同時查扣賭具、籌碼、帳冊、監視器等證物；市警局長蔡蒼柏表示，為確保本次選舉平安順利完成，民眾如發現不法情事，歡迎撥打「110報案」專線，或就近至警察機關提供犯罪情資俾供查辦，淨化本市治安。

    警方破獲洗錢水房，查扣電腦主機等證物。（警方提供）

    警方破獲洗錢水房，查扣電腦主機等證物。（警方提供）

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