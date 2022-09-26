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    剛開完寫真書發表會 鄭家純師妹返家途中遭大貨車側撞

    鄭羽凡今天發表第一本寫真書《其實我有點壞》。（記者陳逸寬攝）

    鄭羽凡今天發表第一本寫真書《其實我有點壞》。（記者陳逸寬攝）

    2022/09/26 20:09

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    只用髮尾遮乳頭！鄭家純師妹推出首本寫真書

    〔記者姚岳宏／台北報導〕女星鄭家純師妹鄭羽凡今天（26日）中午才出席自己的寫真新書發表會，活動結束返家路上就與大貨車側邊擦撞，所幸僅車身小擦傷、人沒事，警方到場時車已移至路邊，未發現有人酒駕，後續由雙方商談車禍理賠。

    鄭羽凡2021年底成為話題女神鄭家純師妹後，今天舉行寫真新書發表會，卸下昔日傻大姐的形象，推出首本寫真書《其實我有點壞》激曬C乳，成功挑戰自己的尺度與極限，只用髮尾及抱著愛貓來遮乳，因為一開完發表會發生車禍，再度引發話題。

    鄭羽凡說，當時開車要回家，行經台北市南京東路五段巷口，遇大貨車佔用車道，她繞過該車時，竟遭大貨車從側邊撞擊，她當時有受到驚嚇，但人未受傷。

    台北市松山警分局交通分隊下午近3時許獲報，立即派員到場查處，經警方瞭解，邱男（約43歲）駕駛營大貨車當時沿南京東路五段291巷南往北直行，其右前車頭與沿南京東路五段291巷北往南直行之鄭女所駕自小客車，在會車時發生碰撞而肇事。大貨車右前車頭擦痕，自小客車左後側車身擦凹痕，雙方駕駛均無受傷及酒駕情事。

    警方呼籲，用路人應遵照路權優先次序駕駛，開車應專注並注意車前狀況，不疲勞駕駛，不搶快或強行通過路口。行車多禮讓，不只縮短時間，也讓平安有保障。

    鄭羽凡的愛車遭大貨車側邊小擦撞。（記者姚岳宏翻攝）

    鄭羽凡的愛車遭大貨車側邊小擦撞。（記者姚岳宏翻攝）

    大貨車前保桿有些許擦痕。（記者姚岳宏翻攝）

    大貨車前保桿有些許擦痕。（記者姚岳宏翻攝）

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