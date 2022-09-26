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    首頁　>　社會

    中市府女員工墜樓身亡 盧秀燕：已請相關單位協助家屬

    中市府員工在市府大樓墜樓身亡，議員邱素貞今質詢盼市府加強相關輔導機制。（記者蘇孟娟攝）

    中市府員工在市府大樓墜樓身亡，議員邱素貞今質詢盼市府加強相關輔導機制。（記者蘇孟娟攝）

    2022/09/26 17:58

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市今日傳出有市府員工在市府大樓墜樓身亡，台中市長盧秀燕指出，事發時所有市府官員均在議會備詢，接到該消息，非常難過，已請相關單位協助家屬，籲大家珍惜生命，沒有過不去的難關。

    台中市政府今傳出有員工自市府大樓墜樓身亡，下午議會總質詢，市議員邱素貞指出，台中市2019、2020、2021，近3年來，自殺死亡人數共有1300人，平均每年有433人自我結束生命，市府今也有員工墜樓身亡，令人震驚與不捨，她要求市府落實相關防治作為，拉他們一把。

    邱素貞指出，根據衛生福利部心理健康司全國自殺死亡資料統計，6都近3年自殺死亡人數，最多的是新北市，其次高雄市，台中市排第3，一年平均400餘人自我結束生命，台中市素有「宜居城市」美譽，卻發生每天都有市民選擇自我終結生命，真是一大諷刺，台中市政府成立「心理健康促進及自殺防治委員會」，希望能發揮相關防治作為，讓更多人走出心理難關。

    盧秀燕說，對於市府員工的意外，她非常難過，事發時因市府局處首長均須備詢，有請副首長陪同家屬到醫院協助；她呼籲大家珍惜生命，沒有過不去的難關；話雖然如此，但恐怕仍有人覺得很難跨過去，因此社會上必須給予協助，包括輔導機制。

    台中市政府表示，這起悲劇讓市府相當不捨與難過，該員工為行政助理，局處過去發現該員較沉默寡言時，有啟動心理輔導關懷機制等措施，安撫與開導，未料最後發生憾事，對於此件意外市府相當難過，後續事宜，市府會積極協助。

    自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
    安心專線：1925
    生命線協談專線：1995。
    張老師專線：1980

    中市府員工在市府大樓墜樓身亡，盧秀燕籲大家珍惜生命，沒有過不去的難關。（市府提供）

    中市府員工在市府大樓墜樓身亡，盧秀燕籲大家珍惜生命，沒有過不去的難關。（市府提供）

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