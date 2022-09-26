7旬翁採筍失蹤3天尋獲 2天未進食仍意識清楚

東山區75歲蘇姓老翁24日出門採筍未歸，南市消防局動員搜尋3天，今午順利尋獲，蘇翁未進食，身體虛弱，但意識清楚。（圖由民眾提供）

2022/09/26 16:59

〔記者王涵平／台南報導〕東山區75歲蘇姓老翁24日出門採筍未歸，南市消防局動員搜尋3天，今午順利尋獲，蘇翁未進食，身體虛弱，但意識清楚，送柳營奇美醫院治療觀察。

東山消防分隊24日晚間接獲報案，指稱蘇姓民眾獨自前往東山區三榮里下寮子福安宮附近的竹筍園採割竹筍失蹤，機車仍停放在竹筍園旁的產業道路，請求協尋。

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消防局第一大隊東山分隊由小隊長蘇木春帶領隊員魏峻暉、吳致緯、林家澔及協同東山義消、東山分駐所3人及家屬共10多人協助搜尋，因晚上視線不良未尋獲，隔天繼續搜尋。

25日由分隊長王勝宗率隊員林耿輝、侯文章、賴怡甄、林家澔等人與家屬繼續協尋，第一消防大隊支援空拍機，仍無所獲。

26日由白河中隊副中隊長孫全男率小隊長蘇木春、隊員魏峻暉、吳致緯、葉韋震、李進益及協同東山義消再次與家屬繼續尋找。由於竹林密佈、雜草叢生，面積廣達十幾甲，搜尋不易，家屬雇請怪手開闢通道進入搜尋，在1處草叢發現有人員走動壓倒的折痕，深入後終於發現蘇翁倒臥於隱密草叢中，意識清楚，無外傷，相當虛弱，可以應答。

因蘇翁已有兩天未進食，且有高血壓、糖尿病，随即給予補充水份及糖粉，以搬運毯由人力運出送醫。

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