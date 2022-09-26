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    首頁　>　社會

    詐團仿虛擬貨幣交易避免成警示帳戶 騙上百人逾億元

    警方破獲李嫌詐騙水房，共逮36人。（記者姚岳宏翻攝）

    警方破獲李嫌詐騙水房，共逮36人。（記者姚岳宏翻攝）

    2022/09/26 16:49

    〔記者姚岳宏／台北報導〕詐騙集團水房對外收購金融帳戶，為防警方鎖定成為警示帳戶，特別製作假的虛擬貨幣交易證明給這些人頭，宣稱只要警察查上門，可出示規避責任，真有檢方認定是虛擬貨幣交易而不起訴嫌犯，刑事警察局逮34歲水房李姓主嫌等36人，發現該集團已詐騙上百人，進出金流至少上億元，詢後依洗錢、詐欺、組織罪嫌移送新北地檢署偵辦，法院裁定羈押李嫌等3人。

    警方調查，詐騙集團成員在臉書化身貌美女子吸引民眾目光，主動提供LINE ID加為好友，進行私密聊天，取得被害人信任後，即引薦理財專家，以詐術騙被害人匯款，其中南投1名退休7旬老翁，被騙走2千萬元。

    刑事局追查發現，詐騙集團成員高價招募成員對外收購金融帳戶，當警察機關受理報案，通報金融機構將涉案帳戶列為警示後，詐騙集團成員即要求出賣帳戶人準備交易明細，據以製作不實虛擬貨幣交易紀錄，另提供製作教戰手則，指導筆錄及應詢原則，等到了警察機關，即堅稱涉案帳戶金流皆為虛擬貨幣交易，並提示交易紀錄，已有不起訴之成功案例。

    警方專案小組往上追水房，8月下旬前往新竹、高雄執行數波拘提、搜索，查扣手機內截取相關對話紀錄，先抓李嫌等22名水房成員，再逮14名人頭帳戶，初步承認是以1個帳戶1萬元代價取得，警方根據金流紀錄，發現該團1年內至少洗錢超過上億元，刑事局經連日整理相關資料，今宣布查獲這個犯罪集團。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    仿真虛擬貨幣交易紀錄。（記者姚岳宏翻攝）

    仿真虛擬貨幣交易紀錄。（記者姚岳宏翻攝）

    警方提供洗錢管道圖解。（記者姚岳宏翻攝）

    警方提供洗錢管道圖解。（記者姚岳宏翻攝）

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