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    北市警積極阻詐、防詐 今年1至8月詐團「少賺」4.8億元

    台北市警察局長楊源明主持攔阻詐騙座談會。（記者王冠仁翻攝）

    台北市警察局長楊源明主持攔阻詐騙座談會。（記者王冠仁翻攝）

    2022/09/26 14:37

    〔記者王冠仁／台北報導〕詐騙集團令人深惡痛絕，警方長年來積極打擊詐欺犯罪。台北市政府除了成立「打詐台北隊」，也積極研議與各界第三方業者合作，以公私協力方式加強反詐騙宣導廣度。北市警今天對外宣布，今年1至8月透過金融機構關懷提問成功阻詐4億8千萬元，台北市警察局長楊源明也與金融機構舉辦攔阻詐騙座談會，強化金融機構與警方合作阻詐。

    根據台北市警局統計，今年1至8月，金融機構關懷提問攔阻詐騙共749件，成功阻詐金額達4億8918萬餘元，顯見在防制詐騙中金融機構提、匯款在阻詐關鍵時刻扮演角色至關重要。

    台北市警局也在本月23日，邀集各金融機構共同舉辦協助攔阻詐騙座談會。會中除了分析近期經常發生的詐欺犯罪態樣手法、受騙民眾徵候，提供給各金融機構，並請中國信託銀行、聯邦商業銀行及永豐商業銀行3位阻詐成效卓越的行員，共同分享阻詐成功經驗。

    警方說，金融機構提升行員關懷提問能力，警方建構良好完善的通報聯防機制，再次強化金融機構行員於第一時間能識別遭騙民眾能力，即時通報警方，能有效防堵民眾遭詐。

    警方強調，「打詐台北隊」自6月底成軍後，未來會持續增加與非公務機關之合作，除現階段與台北富邦銀行、國泰世華銀行共同推播防詐素材外，並盤點北市38間金融機構以運用其網路媒體等行銷管道，加強反詐宣導，提升民眾識詐能力，避免民眾被騙。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    北市警與多家金融機構舉辦攔阻詐騙座談會。（記者王冠仁翻攝）

    北市警與多家金融機構舉辦攔阻詐騙座談會。（記者王冠仁翻攝）

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