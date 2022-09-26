酒後搭捷運亂嗆「看三小」 熱心男看不慣把醉漢壓制在地

王男酒醉後不斷騷擾女乘客。（記者王冠仁翻攝）

2022/09/26 13:34

〔記者王冠仁／台北報導〕39歲王姓男子喝醉酒後搭捷運返家，捷運列車行經景安站時，他忽然在車廂內對站在其對面的蔡姓女乘客大嗆「看三小」，蔡見他喝醉、不予理會，隨即起身想離開；他尾隨蔡下車還不斷發酒瘋，另名熱心莊姓乘客見狀上前攔阻，他卻反用身體衝撞莊，莊氣得將他側摔壓制在地。捷警隊事後將王帶回駐地保護管束，蔡、莊兩人也對他提告。

捷運警察隊今天公布王男的「醉行」，同時也再次呼籲民眾，捷運系統內手扶梯、階梯，高度落差大，為確保自身安全並避免酒後失態，民眾酒後可由親友陪同搭捷運或搭計程車返家。捷運站內如見他人酒醉需協助，可即時通知捷運警察、站務人員、保全。

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警方調查，本月上旬王姓男子酒後搭捷運環狀線返家，捷運列車快抵達景安站時，他忽然在車廂內對站在其面前的蔡姓女乘客嗆聲還大罵「看三小」。但蔡根本沒看他，也沒對他講話，蔡發現他有酒容、渾身酒氣，不予理會，待列車抵達景安站時逕自下車。

不過，王居然發起酒瘋，不僅尾隨蔡下車，還不斷對蔡嗆聲、用身體阻擋其去路，甚至當蔡走進電梯時也追進去，繼續在電梯內對蔡大呼小叫。

幸虧一名路過的莊姓旅客見義勇為，上前擋住王，讓蔡能夠先行離去；王發現半路殺出程咬金，將矛頭轉向莊。儘管莊想快速離去，但王卻不罷休，在月台至大廳層路上不斷藉機挑釁衝撞莊，莊氣不過，最後將他側摔倒地壓制。

捷警隊員獲報後迅速趕到，將醉醺醺的王保護管束；員警向蔡、莊釐清事發經過，兩人表示要對王提出妨害自由、妨害名譽及傷害告訴，警方調閱監視器畫面後，將相關事證送交中和分局處理後續。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

熱心莊姓男子（後）看不下去，伸手拉攔王男。（記者王冠仁翻攝）

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