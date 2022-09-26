眼科醫師租房與小三同居 遭妻跟拍提告辯：看電視純聊天

眼科醫師租房與小三同居，遭妻跟拍提告。（資料照）

2022/09/26 13:45

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市已婚的楊姓眼科醫師去年10月間，遭妻指控外遇陳姓女子，並在外租屋同居，不法侵害其配偶權，向2人連帶求償500萬元，被告均辯稱，租屋內有3房，2人分房而眠，在屋內只看電視純聊天，橋頭地院審理認被告2人之交往方式非僅止於一般友人之互動，而有相當程度之男女情感往來，賠償以25萬元為適當，可上訴。

判決指出，林姓原告主張，她與丈夫1993年結婚，丈夫竟與陳女自去年10月10日至12月20日交往，並同居於高雄市某大樓12樓之租屋處，被拍到2人外出依偎牽手，陳女頻繁進出楊之租屋處，並且屢屢徹夜未離，不法侵害其配偶權，應連帶給付500萬元。

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被告2人則辯稱僅為朋友關係，楊指稱雖有意追求，但未交往，陳女偶爾會借住其租屋處，然2人係分房而眠，並無同居，再者其與原告之婚姻關係在此之前已有破綻，長期分居，離婚訴訟亦長達4年，故未侵害原告配偶權。

楊男指稱，與陳女剛好聊得來，她有時候會來看電視聊天，聊天聊太晚，擔心她回去會危險，就留在租屋處休息，並未同房。

橋頭地院審酌楊為眼科醫師，林女無業，陳女為專科畢業，陳女明知楊與原告尚有婚姻關係，竟仍置此不顧，2人之交往方式非僅止於一般友人之互動，而有相當程度之男女情感，確侵害原告配偶權。

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