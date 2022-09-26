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    飛機溢付租金案 華航告民航局確定獲賠1.7億

    飛機溢付租金案，華航確定獲賠1.7億元。（資料照，華航提供）

    飛機溢付租金案，華航確定獲賠1.7億元。（資料照，華航提供）

    2022/09/26 11:18

    〔記者溫于德／台北報導〕中華航空長期向交通部民航局租用6架飛機，但華航認為溢付租金12.4億多元，提起民事訴訟，一、二審都判華航敗訴，更一審認為應依雙方所簽立的協議書重新計算租金，逆轉改認華航溢付1.7億多元，要民航局賠償。最高法院駁回上訴確定。

    華航主張，早年政府為了平衡中美貿易，民航局以民航作業基金向美國購買飛機並租給華航，雙方因此於1989年至1993年間，就民航局購買的6架飛機訂租賃契約，飛機租期19年6月，期滿飛機歸華航所有。

    但立法院、監察院都指租機合約違反國有財產法，立法院因此決議要求民航局收回飛機。

    華航指出，公司與民航局在2002年7月間簽立終止飛機租賃契約協議書，變更內容包括租金數額應依市場租金利率及殘值等因素重新調整，民航局也應將溢付租金還給華航，故提告要民航局返還12億4317萬多元。

    台北地院一審指沒有溢付租金情況，判華航敗訴。華航不服上訴稱，原契約因立法院決議要求而提前終止，且決議已變更原本華航與民航局的對價關係，並重新調整租金數額，確實有溢付租金12億4317萬多元，民航局應予返還，並加計利息。

    高等法院二審指，華航全部應給付租金及預付款利息總額為209多億元，已給付逾203億元，經前案（租金差額確定判決）、另案（租金尾款確定判決）分別支付及抵銷後，華航並未溢付租金，仍判華航敗訴。

    案經最高法院廢棄發回，高院更一審認為，依華航、民航局在2002年7月間所簽立系爭協議書，針對租金應依機價扣除飛機殘值4.88%方式進行調整，故華航溢付租金為1億7872萬多元，要民航局賠償，另民航局需自2011年3月3日起至清償日止，依年息5％計算利息支付給華航。最高法院駁回上訴確定。

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