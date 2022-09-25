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    斜槓青年洗鞋店當掩護 臉書大膽揪賭德州撲克全被逮

    新北市余姓男子以洗鞋店當掩護，在臉書揪客大賭德州撲克，三峽警分局偵查隊、鳳鳴所取締到案，逮獲9嫌，起出4萬5000元抽頭金、賭資及賭具，全案依法送辦、裁罰。 （警方提供）

    新北市余姓男子以洗鞋店當掩護，在臉書揪客大賭德州撲克，三峽警分局偵查隊、鳳鳴所取締到案，逮獲9嫌，起出4萬5000元抽頭金、賭資及賭具，全案依法送辦、裁罰。 （警方提供）

    2022/09/25 13:49

    〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市鶯歌余姓男子以斜槓青年洗鞋、洗包店當掩護，大膽在臉書號召揪團大賭德州撲克，三峽警分局接獲檢情資，今天凌晨到鶯桃路取締賭場，查獲賭場主嫌余姓男子、陳姓荷官及7名賭客，查獲大批籌碼、4萬5千元賭資、抽頭金，全案依法送辦裁罰。

    三峽警分局調查，接獲情資反應鶯歌區25歲余姓男子經營德洲撲克牌賭場，深入追查，發現余嫌在臉書以暱稱「余o穎」大膽貼文，揪賭客洗鞋店當掩護的德州撲克牌賭場聚賭，警方深入蒐證，向新北地方法院、檢察署聲請搜索票，25日凌晨持搜索票直搗賭場，讓賭得正起勁7名賭客及余姓主嫌等人傻眼楞住，現場查扣1000元抽頭金、4萬4000元賭資、撲克牌、大批籌碼等證物。

    三峽警分局偵查隊副隊長謝銘鴻說，余嫌在店門口擺放著斜槓青年洗鞋、洗包招牌作為掩護，用網路招攬賭客到該處玩Home Game，警方帶走余男、賭客時，鄰居都感訝異，認為平時看起來正常的洗鞋、洗包店面，竟暗中經營賭場。

    警方調查，余嫌經營德州撲克牌遊戲，以新台幣兑換等值籌碼，再由賭客相互對賭，余嫌再從每局賭資中抽取5%做為抽頭金，經營賭常牟利。

    警方查獲賭場主嫌余男、陳姓荷官2名經營賭場嫌犯，查獲游姓、黃姓、林姓、陳姓、陳姓、黃姓及陳姓等7名賭客，警訊後，將余嫌、陳姓荷官2人依賭博罪送辦，7名賭客依違反社會秩序維護法，每人裁處9000元，給予警惕。

    新北市余姓男子以洗鞋店當掩護，在臉書揪客大賭德州撲克，三峽警分局偵查隊、鳳鳴所取締到案，逮獲9嫌，起出4萬5000元抽頭金、賭資及賭具，全案依法送辦、裁罰。 （警方提供）

    新北市余姓男子以洗鞋店當掩護，在臉書揪客大賭德州撲克，三峽警分局偵查隊、鳳鳴所取締到案，逮獲9嫌，起出4萬5000元抽頭金、賭資及賭具，全案依法送辦、裁罰。 （警方提供）

    新北市余姓男子以洗鞋店當掩護，在臉書揪客大賭德州撲克，三峽警分局偵查隊、鳳鳴所取締到案，逮獲9嫌，起出4萬5000元抽頭金、賭資及賭具，全案依法送辦、裁罰。 （警方提供）

    新北市余姓男子以洗鞋店當掩護，在臉書揪客大賭德州撲克，三峽警分局偵查隊、鳳鳴所取締到案，逮獲9嫌，起出4萬5000元抽頭金、賭資及賭具，全案依法送辦、裁罰。 （警方提供）

    新北市余姓男子以洗鞋店當掩護，在臉書揪客大賭德州撲克，三峽警分局偵查隊、鳳鳴所取締到案，逮獲9嫌，起出4萬5000元抽頭金、賭資及賭具，全案依法送辦、裁罰。 （警方提供）

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