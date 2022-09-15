再傳警紀不彰！保一總隊警涉經營賭場 遭逮供稱「只是來玩」

警方至樹林區某公寓進行攻堅，破獲職業德州撲克大賭場，赫見保一總隊朱姓員警也在其中，甚至被指為負責人。（記者徐聖倫翻攝）

2022/09/15 11:25

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警查職業賭場抓到「自己人」！保一警被記一大過

〔記者徐聖倫／新北報導〕新北市樹林警分局本月初前獲報轄區有德州撲克賭場，前往查緝發現，竟有「警察同仁」在內，還被指稱是負責人。這名26歲朱姓員警在保一總隊任職，2020年至新莊警分局偵查隊支援，懷疑就是在那時因地緣認識賭場人員，而朱員則供稱自己只是過來玩兩手，並非負責人，訊後依賭博罪送辦。

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據了解，朱員特考班結業後分發至保一總隊服務，前年因警政署推行「無毒校園」，保一總隊員警必須至各縣市支援，朱員在此時被分配至新莊警分局偵查隊，展開為期2年的支援任務。

據了解，朱員到偵查隊後逐漸對刑事工作感興趣，且對於「毒品」特別敏銳，協助單位破了不少毒品案，但期間有傳出朱員覬覦贓款而下手侵占12萬元，而事後立刻還錢，才未被爆出。

樹林警分局上月接獲線報，指稱在樹林區博愛街某公寓有職業大賭場隱身其中，警方於是展開為期一個月的蒐證，本月4日派員前往查緝，順利搗破這處德州撲克大賭場，但沒想到卻抓到自己的同事。

警方表示，現場除了撲克牌、籌碼等賭具外，還搜出毒咖啡包，警方也逮捕現場4名工作人員，其中就包含朱員，另也將8名賭客帶回。朱員在偵訊時強調，自己並非負責人或工作人員，他只是來賭錢消遣，覺得這裡還蠻好玩於是帶朋友來，堅決否認與賭場有關聯。

訊後，朱員被依賭博罪嫌移送法辦，後新北地檢署裁定50000元交保。保一總隊獲報隨即召開人評會，由於涉及不正當場所依規定予以大過1支，若後續起訴，朱員恐將面臨停職、甚至免職處分。

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