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    首頁　>　社會

    1字10萬！徵才註明「限女性」 小店罰30萬元確定

    最高行政法院認為，謝男是大學畢業，應知雇主不得性別歧視，駁回其訴，全案確定。示意圖。（資料照）

    最高行政法院認為，謝男是大學畢業，應知雇主不得性別歧視，駁回其訴，全案確定。示意圖。（資料照）

    2022/09/24 23:40

    〔記者吳政峰／台北報導〕高雄一間資本額10萬元的咖啡店，2021年間在徵人廣告上註明「限女性」，被高雄市政府認定違反「性別平等工作法」，開出30萬元罰單。謝姓老闆不堪高額罰金，興訟抗罰，主張不知此舉違法、裁罰違反比例原則。最高行政法院認為謝男是大學畢業，應知雇主不得性別歧視，日前駁回其訴，全案確定。

    2021年3月間，高雄市政府勞工局接獲民眾檢舉，謝男經營的咖啡店張貼招募廣告，內容登載「誠徵工作伙伴（限女性）」等字樣，涉違性別平等工作法。稽查人員到現場檢查，認定確有違法情事，提請高雄市就業歧視評議會審議。經決議，本案性別歧視成立，市府依此核認謝男違法事實明確，開出30萬元罰鍰，公布謝男姓名。

    3個字被罰30萬元，謝男嚇壞，興訟抗罰，主張其他類似的性平案件，處分機關均衡酌受處分人的營業規模及資力，核其應受責難程度尚非重大，而援引行政罰法第8條規定減輕處罰，而他小本經營，不諳法律規範，即便30萬元是最低門檻，仍對他造成嚴重負擔，違反比例原則。

    謝男強調，他未參加開業相關講座訓練，實無法得知刊登「限女性」的徵才廣告已違法，自己對違法性認知極為薄弱，且本案屬極輕微損害，應受責難程度甚低，且所生影響輕微，應符合減輕處罰的規定

    最高行政法院說明，行政罰法第8條的減輕或免除處罰規定，須以行為人「不知法規存在」為前提，即不知其行為是法規所禁止（不得作為）或誡命（要求作為）而欠缺違法性認識，才能適用。

    最高行政法院表示，性別平等工作法與性別平等教育法已實施多年，且經政府機關、學校單位及民間大力宣導，受過大學教育的謝男，縱然無法明確知曉法律內容，但對雇主不得對勞工有性別歧視行為，應具有違法性認識，其行為不符合減輕處罰的要件，日前駁回其訴，全案確定。

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