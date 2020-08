歧視女性臭名遠播 印度孟買紅綠燈小綠人「變性」

2020-08-05 11:24:48

〔即時新聞/綜合報導〕印度女性廣泛遭受的不平等對待一直受國際抨擊,當局為扭轉形象,已著手實施各項性別友善政策,孟買政府近期將街上紅綠燈的小綠人陸續從男性標誌更換為裙裝的女性剪影符號,引起輿論熱議。

根據《CNN》報導,印度馬哈拉施特拉邦(Maharashtra)旅遊及環境事務部長薩克雷(Aaditya Thackeray)1日在推特發文寫到,「若您經過孟買達達爾(Dadar)街區,將發現讓您感到自豪的事」,他接著附上兩張拍有新交通號誌的照片,強調地方政府希望藉由這個簡單的做法彰顯性別平等。

薩克雷所屬政黨濕婆軍黨(Shiv Sena)領袖沙瓦卡(Sada Sarvankar)表示,將女性符號與交通號誌做創新結合的做法是改變公眾觀念的重要一步,有鑑於該國長年性別嚴重不平等的現況,象徵性的改變格外重要。

印度女性不僅受到嚴重的性別歧視,更直接面臨生命危險,該國女性遭性騷擾、性侵甚至殺害的比例遠高於各國,男女比例也極端失衡,在世界經濟論壇的性別平等指數中,印度在受評的153個國家中排名112位,這讓該國持續受到國際社會嚴厲批評。

If you’ve passed by Dadar, you’d see something that will make you feel proud. @mybmcWardGN is ensuring gender equality with a simple idea- the signals now have women too! pic.twitter.com/8X0vJR8hvQ