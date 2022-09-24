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    9/24 雙贏彩、今彩539 頭獎均摃龜！

    9/24 雙贏彩、今彩539頭獎均摃龜。（圖擷取自台灣彩券官網、資料照；本報合成）

    9/24 雙贏彩、今彩539頭獎均摃龜。（圖擷取自台灣彩券官網、資料照；本報合成）

    2022/09/24 22:20

    〔即時新聞／綜合報導〕今晚（9月24日）開獎的第111000229期今彩539與雙贏彩，頭獎均摃龜。

    第111000229期雙贏彩中獎號碼為「03、05、06、08、09、12、13、14、15、17、19、24」，頭獎摃龜；貳獎共4注中獎，每注可得10萬元；參獎共116注中獎，每注可得500元；肆獎共1509注中獎，每注可得100元。

    第111000229期今彩539中獎號碼為「17、28、34、35、38」，頭獎摃龜；貳獎共207注中獎，每注可得2萬元；參獎共7410注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬5448注中獎，每注可得50元。

    第111000229期39樂合彩中獎號碼為「17、28、34、35、38」，四合4注中獎，可得21萬2500元；三合共472注中獎，每注可得1萬1250元；二合共2萬986注中獎，每注可得1500元。

    第111000229期3星彩中獎號碼為「455」，正彩共20注中獎，每注可得1萬2500元。

    第111000229期4星彩中獎號碼為「4822」，正彩共2注中獎，每注可得12萬5000元。

    確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站 」

    今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

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