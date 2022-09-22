9/22 今彩539頭獎開出1注！800萬獎落嘉義市

今晚（9月22日）開獎的第111000227期今彩539頭獎開出1注，由嘉義市開出；第111000076威力彩、第111000227期雙贏彩，頭獎均摃龜。

2022/09/22 22:29

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（9月22日）開獎的第111000227期今彩539頭獎開出1注，可得800萬元，由嘉義市東區安寮里吳鳯南路487之1號一樓「億萬富翁公益彩券行」開出；第111000076威力彩、第111000227期雙贏彩，頭獎均摃龜。

第111000076期威力彩中獎號碼為「第一區：16、19、26、30、31、36，第二區：02」，頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共4注中獎，每注可得15萬元；肆獎共30注中獎，每注可得2萬元；伍獎共179注中獎，每注可得4000元；陸獎共1214注中獎，每注可得800元；柒獎共2464注中獎，每注可得400元；捌獎共1萬4131注中獎，每注可得200元；玖獎共1萬6598注中獎，每注可得100元；普獎共3萬3229注中獎，每注可得100元。

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第111000076期38樂合彩中獎號碼為「16、19、26、30、31、36」，五合摃龜；四合共19注中獎，每注可得6萬7500元；三合共52注中獎，每注可得5750元；二合共1673注中獎，每注可得750元。

第111000227期雙贏彩中獎號碼為「01、04、06、10、11、12、13、15、18、19、22、23」，頭獎摃龜；貳獎共2注中獎，每注可得10萬元；參獎共105注中獎，每注可得500元；肆獎共1187注中獎，每注可得100元。

第111000227期今彩539中獎號碼為「10、14、20、24、31」，頭獎共1注中獎，每注可得800萬元；貳獎共178注中獎，每注可得2萬元；參獎共5447注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬3963注中獎，每注可得50元。

第111000227期39樂合彩中獎號碼為「10、14、20、24、31」，四合獎共1注中獎，每注可得21萬2500元；三合共136注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬1281注中獎，每注可得1,500元。

第111000227期3星彩中獎號碼為「402」，正彩共14注中獎，每注可得1萬2500元。

第111000227期4星彩中獎號碼為「3134」，正彩2注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站 」。

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖取自「台灣彩券官網」）

威力彩、38樂合彩、雙贏彩開獎獎號。（圖取自「台灣彩券官網」）

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