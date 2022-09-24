為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    人妻控訴拉車門捉姦被拖行受傷 小三因一理由獲判無罪

    黃女目睹丈夫在小三在車上擁吻，她控訴拉車門時被小三開車拖著走，但法官認為傷勢原因有疑，判小三無罪。示意圖。（記者黃佳琳攝）

    黃女目睹丈夫在小三在車上擁吻，她控訴拉車門時被小三開車拖著走，但法官認為傷勢原因有疑，判小三無罪。示意圖。（記者黃佳琳攝）

    2022/09/24 10:03

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕40歲王姓女子和楊男在車上擁吻，被楊男的妻子黃女目睹，黃女氣得上前拉車門把手要王女下車，王女卻直接踩油門加速駛離，黃女控訴她拉著把手不放被拖行數公尺，導致手部多處擦傷，檢方依傷害罪起訴王女，但法官認為黃女傷勢不排除是被楊男家暴所致，與王女無關，因此判王女無罪。

    判決指出，2019年10月18日凌晨2點多，王女開著載著楊男回到他的住處，兩人在車上愛難分難解，依依不捨接吻互送離情，這一幕被正巧下樓的妻子黃女目睹，黃女衝上前拍打車窗，再用右手拉住汽車副駕駛座車門把手，叫喊「開門、開門」，要求楊、王下車。

    王女見狀，不理會黃女的叫喊，直接加足油門把車急速駛離現場，黃女因沒放手，控訴自己被拖行數公尺後才不得不放手，但仍造成右側手肘扭挫傷、左側手肘、腕部、食指擦傷、右側前臂擦傷等傷害。

    王女提告傷害罪，檢方偵結起訴後，高雄地院審理時，王女辯稱自己不曉得黃女當時有拉住車門把手，就算當下她握著把手不放，但車子駛離時，只要把手放開就不會受傷，且黃女之前曾被楊男家暴，身上的傷不一定是她所造成。

    法官發現，黃女當晚到醫院驗傷時，陳述受傷經過並未包含遭車輛拉扯，只說自己被家暴「頭皮撞牆、腳踢腹部」，但醫生並未發現頭、腹有受傷痕跡，因此黃女手部所受的傷，不排除可能是被家暴所致，難以認定是王女所造成，因此判王女無罪，可上訴。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    台東男僱人搬家 連老婆都被打包上床
    2022/09/21 09:09

    台東男僱人搬家 連老婆都被打包上床
    大地主把妻與子趕出家 小三侵門踏戶激情全都錄
    2022/09/12 21:32

    大地主把妻與子趕出家 小三侵門踏戶激情全都錄

    三軸雙心｜鳳山迎接城市新時代
    人夫騙妻子去躲債 竟是帶小三住墾丁民宿喝紅酒
    2022/08/30 17:19

    人夫騙妻子去躲債 竟是帶小三住墾丁民宿喝紅酒

    交通換空間 北客夢寐以求的別墅人生
    社會今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播