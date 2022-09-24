人妻控訴拉車門捉姦被拖行受傷 小三因一理由獲判無罪

黃女目睹丈夫在小三在車上擁吻，她控訴拉車門時被小三開車拖著走，但法官認為傷勢原因有疑，判小三無罪。示意圖。（記者黃佳琳攝）

2022/09/24 10:03

〔記者黃佳琳／高雄報導〕40歲王姓女子和楊男在車上擁吻，被楊男的妻子黃女目睹，黃女氣得上前拉車門把手要王女下車，王女卻直接踩油門加速駛離，黃女控訴她拉著把手不放被拖行數公尺，導致手部多處擦傷，檢方依傷害罪起訴王女，但法官認為黃女傷勢不排除是被楊男家暴所致，與王女無關，因此判王女無罪。

判決指出，2019年10月18日凌晨2點多，王女開著載著楊男回到他的住處，兩人在車上愛難分難解，依依不捨接吻互送離情，這一幕被正巧下樓的妻子黃女目睹，黃女衝上前拍打車窗，再用右手拉住汽車副駕駛座車門把手，叫喊「開門、開門」，要求楊、王下車。

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王女見狀，不理會黃女的叫喊，直接加足油門把車急速駛離現場，黃女因沒放手，控訴自己被拖行數公尺後才不得不放手，但仍造成右側手肘扭挫傷、左側手肘、腕部、食指擦傷、右側前臂擦傷等傷害。

王女提告傷害罪，檢方偵結起訴後，高雄地院審理時，王女辯稱自己不曉得黃女當時有拉住車門把手，就算當下她握著把手不放，但車子駛離時，只要把手放開就不會受傷，且黃女之前曾被楊男家暴，身上的傷不一定是她所造成。

法官發現，黃女當晚到醫院驗傷時，陳述受傷經過並未包含遭車輛拉扯，只說自己被家暴「頭皮撞牆、腳踢腹部」，但醫生並未發現頭、腹有受傷痕跡，因此黃女手部所受的傷，不排除可能是被家暴所致，難以認定是王女所造成，因此判王女無罪，可上訴。

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