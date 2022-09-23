幫母顧檳榔攤 13歲少女慘遭16歲顧客猥褻引發紅斑性狼瘡

幫母顧檳榔攤 國三孝女慘遭顧客猥褻。（情境照）

2022/09/23 07:29

〔記者蔡清華／高雄報導〕一名13歲國三少女，去年5月間獨自幫單親母親看檳榔攤，竟被上門買檳榔的謝姓男子摀嘴強拉進入廁所猥褻，經極度驚嚇後，罹患創傷壓力症候群，並引發紅斑性狼瘡，目前仍治療中，被害少女母親向謝男及其父母連帶求償120萬元，橋頭地院判賠45萬元，可上訴。

判決指出，16歲的謝男，去年5月23日7時50分許，途經高市見獨自幫母親看顧檳榔攤的被害少女，心生歹念認有機可趁，先藉機購買商品，待少女找零錢時，強行摸臀，並以手摀住其嘴巴，強拉進入廁所，脫下被害人褲子強制猥褻得逞，離開前甚至恫嚇還會再回來。

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謝落網後，被依強制猥褻罪送辦，經少年法庭審理終結裁定交付保護管束。

但被害少女事發當時不到14歲、身型相當瘦小，卻遭受體型魁梧謝男施以暴力、猥褻行為，極度驚恐身心受創，經診斷為創傷壓力症候群，甚因此身心壓力過鉅，引起全身性紅斑性狼瘡，目前仍治療中。

母親相當心痛、心疼，見女兒案發後迄今仍處於創傷壓力，擔心女兒之身心、生活及學業，須花費相當多時間、精力陪伴診治，向謝男及其父母連帶求償120萬元。

橋頭地院審酌兩造學歷、身分地位、教育程度、經濟狀況，及被告侵權行為態樣、持續期間、被害人身心受創之程度、及母親因此事件所受之精神壓力等一切情狀，認被告應連帶賠償母女合計45萬元。

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