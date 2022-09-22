系主任甄選弊案害慘教授 法官罕見做出「未來賠償判決」

嘉義大學機械與能源工程系教授陳榮洪在甄選教師時竄改資料，導致教授朱力民落選，朱教授因此提出損害賠償告訴，一審做出「未來判決」，陳榮洪不滿上訴，但台南高分院認為合理，駁回上訴維持原判。（資料照，記者王捷攝）

2022/09/22 19:36

〔記者王捷／台南報導〕嘉義大學機械與能源工程系教授陳榮洪在2013年擔任系主任期間向校方簽報招聘副教授，但甄選時卻為護航自己的學生兩度竄改會議紀錄，導致原被列為正取的教授朱力民落選，陳榮洪事後遭依偽造文書罪判刑，朱力民另提告求償退休年資損失，法官罕見做出「未來判決」，判處陳榮洪必須在2032年等朱力民退休之後，給付朱2.5年退休年資差額共56萬元，陳榮洪不滿上訴台南高分院，但二審認為朱男求償有理駁回，在這個月判決確定。

陳榮洪擔任嘉義大學機械與能源工程系主任期間，招聘副教授、專案助理教授，朱力民與陳榮洪的學生張烔堡都有報名，最終投票的結果朱力民正取、張烔堡備取，但陳榮洪再次招開評選會議，指示羅姓助理重新製作前次教評會會議紀錄，把副教授候聘人改為張烔堡是正取，後來其老師發現，不願幫他背書，但陳榮洪仍將不實登載的會議紀錄資料，送交學院教評會複審，最後通過張烔堡獲聘。

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這件甄試竄改案，在2019年才曝光，是因為陳榮洪與系上老師不合，有人將此次事件經過報給嘉義檢調，刑事部分嘉義地院判陳榮洪因偽造文書，緩刑3年，但朱力民事後得知當年自己落選的原因，竟是因陳榮洪竄改甄試資料，還因此拖延他取得國立大學教授資格，影響其未來退休金金額，因此向陳榮洪提出民事訴訟求償。

朱力民主張，如果他在2013年順利通過嘉大副教授甄選，就可在2014年進入嘉義大學任教，享有國立大學教師身分，等到他65歲屆齡退休時，服務年資已達19年，每月退休金是4萬4406元，但因為陳榮宏的阻撓，他在2016年任教等屆齡退休時，他的年資退休時服務年資只有16.5年，在這個年資的退休金是4萬136元，每個月相差4270元。

如果以台灣男性平均餘命80歲計算，朱力民向陳榮洪求償15年、每月4270元，要求陳男一次給付56萬2656萬元退休金差額，最後一審判准朱男請求，陳榮洪須等到朱力民在2032年9月26日屆齡退休日當天，支付56萬多元萬元退休金差額給朱男，陳榮洪不服上訴，台南高分院在二審認為朱力民請求合理，駁回陳榮洪上訴。

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