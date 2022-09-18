里長與妻辦活動自填空白收據請款 偽造文書各判2個月

基隆地院近日審結，認定李男夫妻2人，觸犯偽造文書罪，判處有期徒刑2月，緩刑2年。（記者吳昇儒攝）

2022/09/18 21:24

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆市瑪東里長李文良及其擔任瑪東社區發展協會理事長的妻子陳金寶分別於2018年6月16日下午2個時段，舉辦包粽子活動。兩人向商家索取空白收據後，自行填寫支出明細，分別向區公所申請2萬元，涉犯偽造文書等罪，被檢察官起訴。基隆地院近日審結，認定李男夫妻2人，觸犯偽造文書罪，判處有期徒刑2月，緩刑2年。

檢調查出，瑪東社區發展協會「瑪東社區居民相傳手藝聯誼活動」與瑪東里舉辦的「瑪東里包肉粽聯誼活動」，舉辦地點為同一處，但分別為下午2點至3點半、3點半到5點2個時段舉行，由李文良里長及擔任理事長的妻子各別舉辦，並向出租場地者及購物商家索取蓋好大、小章的空白收據。

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2人分別在收據上，填寫不實的材料費、場地布置費，再以瑪東協會、瑪東里辦公室填載為開立買受人向七堵區公所各申請2萬元補助費。經基隆市七堵區公所承辦公務員審核後，予以同意核銷，共支付4萬元。

檢察官偵訊時認為，李姓夫妻2人的行為已涉犯偽造私文書、行使業務登載不實文書罪等罪，且依照基隆市各區公所補助規定，同一時間、地點有2個以上單位申請補助，僅補助其中一個單位，並以區公所收文日期、字號在先者為優先，如有重複補助應予繳回。

而李、陳2人於同日同地舉辦相似活動，讓基隆市七堵區公所承辦公務員陷於錯誤，同意核銷共4萬元補助款，使基隆市區公所受有2萬元損害，因此認定2人涉犯詐欺取財罪。

法官則認為，李、陳2人索取空白收據填寫申報，已觸犯偽造私文書、行使業務登載不實文書罪等罪，以較重的偽造私文書論處；而兩個活動舉辦雖在同一天、同一地點，但舉辦的時間、參加民眾有別，加上2場費用超過於申請補助的4萬元，並未落入私囊，難認定李、陳2人有詐欺不法犯意，因此詐欺取財部分應諭知無罪。

法官審理後認定，李姓里長及其妻子2人犯後坦承犯行且無前科，犯後已知悔悟，考量2人平日熱心公益，還曾捐贈土地做公園供公益使用，依觸犯偽造文書罪，判處2人有期徒2月，得易科罰金6萬元，緩刑2年。

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