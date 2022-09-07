涉以不實交易資料申貸 王永慶女婿簡明仁等5人認罪獲緩起訴

台塑集團創辦人王永慶女婿、大眾全球投資控股股份有限公司董事長簡明仁。（資料照）

2022/09/07 11:03

〔記者錢利忠／台北報導〕台塑集團創辦人王永慶女婿、大眾全球投資控股股份有限公司董事長簡明仁，被控以不實的交易資料，利用中國的銀行信用狀向台灣的銀行申貸，辦理押匯融資等業務，惹上偽造文書官司；台北地檢署考量簡明仁等5人認罪，且沒有造成授信銀行的實際損失，今天將簡明仁等5人緩起訴，期限1年，5人共須支付1620萬元緩起訴處分金。

今獲緩起訴的5人，分別為簡明仁、簡明仁的次子、大眾投控總經理簡民智、大眾投控子公司三希集團財務部副總趙幸芳、會計及出納廖恒逸、李慧玲；5人各須支付公庫50萬元至800萬元不等的處分金，其中，簡明仁須支付800萬元、簡民智須支付500萬元、趙幸芳200萬元、廖恒逸70萬元，以及李慧玲50萬元，總計1620萬元。

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簡明仁與王永慶二房次女王雪齡結婚後，與王雪齡共同創辦大眾電腦集團，堪稱王家第二代創業成功的典範，不過卻捲入大眾投控旗下三希集團所衍生「內保外貸」等偽造文書官司。

檢方調查，中國自2015年7月21日開始進行人民幣匯率機制改革，台商將資金從中國移轉至台灣，多半會採取由中國當地公司將資產設質，或是抵押給中國的銀行，由中國的銀行為境外公司提供擔保，另由境外公司向有國際金融業務的台灣的銀行申請貸款，台灣的銀行即憑有中國的銀行所出具的的擔保函，將貸款核撥給境外公司，而在資金調度的過程中，還可同時賺取利差及匯差，此即俗稱的「內保外貸」。

檢方查出，趙幸芳當時認為內保外貸的資金調度方式，屬於無風險的套利模式，若將此手法活絡使用於三希集團的中國子公司資產，對於三希集團的獲利有幫助，即利用三希集團的中國子公司人民幣資產為擔保品，以進口貿易付款為由，向中國的銀行申請開立商業信用狀，並以此為擔保，提供給三希BVI子公司向台灣的銀行辦理信用狀押匯等美元融資，之後另視情況，操作遠期外匯等外匯衍生性金融商品，來規避人民幣兌換美元的匯率風險。

簡明仁、簡民智、廖恒逸、李慧玲等4人，明知三希BVI子公司，只是三希集團轉投資中國的控股公司，BVI雖有鉅額料件的採購需求，但實際採購的對象卻是其他供應商，而非BVI子公司，卻自2011年開始，多次製作三希BVI子公司向渣打國際商銀等多家銀行，申請取得授信額度，並由三希的中國子公司向中國的銀行申請開立信用狀，進行「內保外貸」融資的簽呈。

簡明仁、簡民智於批閱相關內保外貸的簽呈時，明知簽呈內容中提到的買賣交易，即三希的中國子公司向三希BVI子公司進行鉅額採購，實際上並不存在，如果核准簽呈，將造成三希集團須製作不實的買賣契約、商業發票、貨物收據，才能向中國的銀行申請開立信用狀，以及當作後續向台灣的銀行辦理押匯融資或賣斷（Forfaiting）等依據，卻考量此內保外貸的套利交易，有利於三希集團及大眾投控公司的獲利，因此仍予以核准簽呈，建立三希集團以不實文件進行信用狀內保外貸的交易價購，損害銀行對於授信管理的正確性。

檢方考量三希集團的中國子公司，確實有進口同金額的料件，只是出口商（賣方）並非三希BVI子公司，與憑空捏造不存在交易，而向銀行詐貸者的惡性不同，且當時該公司為因應兩岸存在利差、匯差的時空背景，為提高三希集團的獲利，才進行內保外貸的財務操作，並非謀取私人利益，且相關授信銀行均沒有因此遭受損失，因此同意給予5人緩起訴。

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