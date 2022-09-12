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    龍巖創辦人李世聰被控挪用公益捐款不起訴 妻子涉盜蓋董事印文被訴

    龍巖集團創辦人李世聰（戴墨鏡者）前年遭檢調約談。（資料照）

    龍巖集團創辦人李世聰（戴墨鏡者）前年遭檢調約談。（資料照）

    2022/09/12 11:59

    〔記者錢利忠／台北報導〕龍巖集團創辦人李世聰被控利用公益捐款名義，將龍巖公司的2100萬元款項挪至龍巖基金會，之後轉至妻子劉萍擔任董事長的福澤慈善基金會名下；台北地檢署查出該款項確實用於公益，劉萍雖混用公、私帳戶，但公益捐款沒流入私人口袋，今將李世聰、劉萍不起訴；劉萍初次接受檢調約談繳交的2100萬元，如今確認未涉及不法，檢方將歸還。

    然而，劉萍也因此案而被檢調意外查出，她於2013年之前，涉嫌未經福澤慈善基金會董事高芳育的同意，擅自刻印高芳育的印章，並分別於2013年至2019年間，於年初編製前1年度的收支餘絀結算表、目的事業支出明細表、平衡表等各式決算報表及業務報告書，或於年底編製前1年度預算書等文件時，在製表簽章欄、執行長簽章欄或主辦會計簽章欄上，盜蓋高芳育的印文，此部分涉及偽造文書，今將劉萍起訴。

    檢調獲報，2013年至2014年間，李世聰被控涉透過公益捐款名義，將公司款項陸續移轉至福澤基金會名下，作為李世聰及劉萍的個人私用，每年度挪用金額達300萬元，相關款項疑似用於繳交劉萍的私人信用卡費、健保費、電話費以及貸款本息與購買精品等。

    此外，2016至2019年間，李世聰另被控透過參與及主導龍巖基金會董事會議的機會，以龍巖基金會運作需要款項為由，陸續出售該基金會所擁有的龍巖公司股票，再將出售股票所得，以公益捐贈名義匯至福澤基金會，之後再對主管機關不實申報，總計遭挪用金額共有7個年度，金額總計約2170萬元。

    不過，檢方歷經將近2年的調查後發現，根據福澤慈善基金會2013年至2019年度的結算申報書件，該期間基金會舉辦各項公益活動經費及水電、保險費等基本營運支出，合計2755萬7701元，已超過2170萬元的捐款金額，且各年度支出均有經過記帳士或會計師審核發票、收據等交易憑證，確認相關款項的確有用於公益，也沒有虛報墊高款項等不法情形，因此認定李世聰、劉萍2人涉挪用公益捐款的罪證不足。

    龍巖集團創辦人李世聰妻子劉萍（左）。（資料照）

    龍巖集團創辦人李世聰妻子劉萍（左）。（資料照）

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