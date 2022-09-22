新北營養午餐弊案纏訟11年 3校長又限制出境8月

新北市中小學營養午餐弊案，前蘆洲國小校長柯份（中）等3人犯罪嫌重大，且有逃亡之虞，裁定從9月22日起均限制出境、出海8個月。（資料照）

2022/09/22 19:07

〔記者楊國文／台北報導〕新北市積穗國小營養午餐桶長蛆，於2011年爆發疑似弊情，經檢調偵查有大批中、小學校長、主任和評選委員涉收廠商賄賂，引起杏壇震驚，全案纏訟至今已有20名校長被判有罪定讞，僅剩曾獲得師鐸獎的前蘆洲國小柯份、安和國小前校長趙榮景、及埔墘國小前校長吳玉美正由高等法院更二審審理中，更二審認定柯等3人犯罪嫌重大，且有逃亡之虞，裁定從9月22日起均限制出境、出海8個月。

檢調擴大調查發現，新北市不少中小學營養午餐標案被固定業者長期壟斷，廠商行賄校長、主任及評選委員等相關決策人員，多達38名校長涉嫌收賄，其中還有榮獲師鐸獎的校長涉弊，甚至有的校長收賄長達9年多，全案多達78名被告之多。

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檢調查出，業者為取得營養午餐標案，從每1名學生的餐費中抽取2至4元回扣，另以贈送校長、主任洋酒、茶葉，或在水果禮盒夾帶現金行賄，涉賄的教育人員以身試法，可說是「教育界最壞示範」。

一、二審審理期間，有2名校長死亡，獲判公訴不受理，部份校長被判無罪，大多數校長被判有罪。上訴後，最高法院於2017年判14名校長有罪定讞，其餘被告均撤銷發回更審，更審時，又判10名校長有罪，全案上訴後，2021年最高法院將柯份、趙榮景、及吳玉美3人撤銷發回高院更二審審理，其餘上訴駁回已確定。

更二審認為，柯份、趙榮景、吳玉美等3名前校長均涉及貪污治罪條例的「職務行為收賄罪」，原審被判刑7年8月、7年10月、2年8月徒刑，依調查證據、卷證等資料可以認定其犯罪嫌疑重大，均增加其畏罪逃亡的可能性甚高，雖無羈押必要，但有限制出境、出海的必要，審酌3人限制出境、出海處分將於9月21日屆滿，因此裁定從9月22日起將3人均繼續限制出境、出海8個月。可抗告。

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