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    北市酒駕累犯第9波名單出爐 11人上榜

    台北市交通事件裁決所公布第9波酒駕累犯名單，共有11人。（裁決所提供）

    台北市交通事件裁決所公布第9波酒駕累犯名單，共有11人。（裁決所提供）

    2022/09/22 15:00

    〔記者蔡亞樺／台北報導〕3月31日酒駕新制上路，屢次酒駕或拒測違規再犯者將公布姓名、照片及違規事實，台北市交通事件裁決所今日公布第9波酒駕累犯名單，共有11人、皆為男性，包括累犯2次有10人、累犯3次則有1人。

    裁決所指出，黃男第1次酒駕於2019年12月31日駕駛機車在新北市淡水區坪頂路遭攔停，今年4月1日駕駛機車在北市重三路被警方攔下開單（酒測值0.29）。白男第1次酒駕於2019年10月18日駕駛機車在北市汀洲路遭攔停，今年4月3日駕駛機車又在康定路被警方攔下開單（酒測值0.39）。

    曹男第1次酒駕於2019年7月29日駕駛機車在北市鄭州路遭攔停，復於今年6月14日駕駛汽車在北市和平西路被警方攔下開單（酒測值0.2）。蕭男第1次酒駕於2021年1月6日駕駛汽車在嘉義市健康十七街遭攔停，復於今年4月9日駕駛汽車在北市基隆路被警方攔下開單（酒測值0.52）。

    楊男第1次酒駕於今年3月18日駕駛機車在北市市民大道遭攔停，4月12日駕駛機車又在民權西路被警方攔下開單（酒測值0.41）。周男第1次酒駕於2019年7月22日駕駛機車在新北市板橋區環河西路遭攔停，復於今年6月29日駕駛機車在北市市民大道被警方攔下開單（酒測值0.2） 。

    林男第1次酒駕於2021年12月24日駕駛汽車在北市港東街遭攔停，復於今年7月15日駕駛汽車在重慶北路被警方攔下開單（酒測值0.18）。陳男第1次酒駕於2019年11月27日駕駛機車在北市西寧北路遭攔停，今年6月23日駕駛機車也在市忠孝東路被警方攔下開單（酒測值0.23）。

    張男第1次酒駕於2020年9月9日駕駛機車在北市華中橋堤外便道遭攔停，復於今年4月22日駕駛汽車在忠孝東路被警方攔下開單（酒測值0.38）。季男第1次酒駕於2021年9月11日駕駛機車在北市重慶南路遭攔停，復於今年6月29日駕駛機車在武昌街被警方攔下開單（酒測值0.47）。

    累犯3次的葉男，第1次酒駕於2019年11月25日駕駛機車在新北市板橋區環河西路遭攔停，第2次酒駕於109年12月27日駕駛機車在北市延平北路遭攔停、今年4月4日駕駛機車又在民權西被警方攔下開單（酒測值0.48）。裁決所提醒，，如酒測值達0.25mg/L以上即涉公共危險罪，警方依規定移送司法機關辧理。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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