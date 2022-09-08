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    中秋「醉」不上道！ 台南公布9累犯再創新高 今年累計36人

    台南今日公布第8波酒（毒）駕累犯9名違規名單資訊。（南市交通局提供）

    台南今日公布第8波酒（毒）駕累犯9名違規名單資訊。（南市交通局提供）

    2022/09/08 16:09

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕中秋連假前夕，台南市交通局今（8）日公布第8波酒（毒）駕累犯名單，一口氣公布9名違規人，相較以往每波4至6名的違規「黑名單」，再創單次新高紀錄，實在讓人搖頭興嘆「公布名字也沒在怕嗎？」

    交通局今天公布第8波酒（毒）駕累犯名單9名累犯違規人，累計迄至已公布36人。這次公布違規地點分別在麻豆區1名、官田區2名、中西區2名、安定區2名、北區1名、六甲區1名，依法公布姓名、照片及違法事實等資訊。

    交通局表示，酒駕新法已於今年3月31日上路，依新法規定，10年內如有酒（毒）駕再犯或酒（毒）駕拒測者（累犯記錄自年7月1日起算），得公告違規人姓名、照片及違規事實，資料公布於交通局網站「臺南市酒駕及拒測累犯者公布專區」，由交通事件裁決中心定期上傳名單。

    交通局強調，中秋連假聚會多，請民眾注意行車安全，駕駛人若有飲酒，可搭計程車、請親友接送或指定駕駛，切勿心存僥倖駕車上路，以免害人又害己，酒駕除涉及刑法公共危險罪外，違規人並有罰鍰、吊扣（銷）駕照、道安講習等處罰，累犯者將公告其姓名、照片及違法事實。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    台南今日公布第8波酒（毒）駕累犯9名違規名單資訊。（南市交通局提供）

    台南今日公布第8波酒（毒）駕累犯9名違規名單資訊。（南市交通局提供）

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