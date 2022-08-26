嫦娥月兔會森氣氣！ 台南第7波酒駕累犯名單6人創新高紀錄

台南市府今日公布第7波酒（毒）駕累犯名單有6名累犯違規人資訊，創新高紀錄。（南市交通局提供）

2022/08/26 12:19

〔記者洪瑞琴／台南報導〕嫦娥、月兔真的會森氣氣！南市今（26）日公布第7波酒（毒）駕累犯名單有6名累犯違規人，比前幾波3至5人的違規名單再創新高紀錄，至今累計已公布27名，隨著中秋連假歡樂節日即將到來，更要小心避免酒駕，以免上了「黑榜單」。

南市交通局表示，這波公布違規地點分別在安平區1名、新市區1名、善化區2名、楠西區1名、安定區1名，依法公布姓名、照片及違法事實等資訊，以示警惕效用。

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交通局表示，酒駕新法已於今年3月31日上路，依新法規定，10年內如有酒（毒）駕再犯或酒（毒）駕拒測者（累犯記錄自2019年7月1日起算），得公告違規人姓名、照片及違規事實，資料公布於交通局網站「台南市酒駕及拒測累犯者公布專區」，由交通事件裁決中心定期上傳名單。

交通事件裁決中心呼籲「喝酒不開車，開車不喝酒」，飲酒後可找代駕服務或搭乘大眾運輸，平安返家才最重要，切勿心存僥倖駕車上路，以免害人又害己。酒駕除涉及刑法公共危險罪外，違規人並有罰鍰、吊扣（銷）駕照、道安講習等處罰，累犯者將公告其姓名、照片及違法事實。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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