北市酒駕累犯4人上榜 舊照「老婆都認不出來」變高清版

台北市交通裁決所公布最新一波酒駕累犯的姓名、照片及違規事實。（裁決所提供）

2022/08/25 17:07

〔記者蔡亞樺／台北報導〕3月31日酒駕新制上路，台北市交通裁決所今日公布第7波酒駕累犯的姓名、照片及違規事實，共4人、均為酒駕累犯3次，日前北市議員批評裁決所公布累犯照片「連老婆都認不出來」、過於老舊，應提供接近現況的近照，裁決所今公布照片清楚許多，為台北市警方提供取締影像取得現場的照片。

酒駕新規，針對屢次酒駕或拒測違規再犯者，2019年7月1日起算，10年內第2次累犯，駕駛機車處罰9萬元、汽車處罰12萬元，酒駕累犯第3次以上者按前次所處罰鍰金額加罰9萬元，拒測第2次者處罰36萬元，拒測第3次以上加罰18萬元，並得公布酒駕累犯的姓名、照片及違規事實，吊銷駕駛執照3年及參加道安講習，另處分吊扣該汽機車牌照2年。

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裁決所指出，闕志松第1次酒駕於2019年12月2日駕駛汽車在北市中正路遭攔停，第2次酒駕於2020年6月13日駕駛汽車在新北市淡水區中正東路遭攔停，今年6月15日駕駛汽車在北市民權西路被警方攔下開單，酒測值0.2。

林忠吉第1次酒駕於2020年1月12日駕駛機車在新北市土城區永豐路遭攔停，第2次酒駕於2021年1月17日駕駛汽車在桃園市龜山區文化一路遭攔停，今年6月21日駕駛汽車在本市重慶北路被警方攔下開單，酒測值0.24、駕照吊銷。

羅家笙第1次酒駕於2020年3月1日駕駛機車在桃園市觀音區信義路遭攔停，第2次酒駕同年3月26日駕駛機車在桃園市觀音區濱海路遭攔停；今年6月15日駕駛汽車在北市環河南路被警方攔下開單，酒測值0.23。

羅新貴第1次酒駕於2020年7月18日駕駛汽車在新北市土城區學府路遭攔停，第2次酒駕於2021年3月11日駕駛汽車在新北市土城區清水路遭攔停，今年6月11日駕駛汽車在本市環河南路被警方攔下開單，酒測值0.18，駕照逕註。

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