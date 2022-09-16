南投縣酒駕累犯公布首見女性但「照片從缺」 原來是...

埔里監理分站公布的酒駕累犯有一名女性，名叫何梅枝，但沒有她的照片，監理站人員透露應該她根本沒有駕照，監理系統沒有其照片檔案。（圖擷自台中區監理所網站）

2022/09/16 09:34

〔記者陳鳳麗／南投報導〕台中區監理站的酒駕累犯公布，其中南投縣的南投站和埔里監理分站，最近再公布新的資料，兩站從4月至今合計都公布10人，其中埔里分站公布的5人中，有1名女性，她在去年12月就因酒駕觸犯公共危險罪而被判刑2個月，今年5月28日再度酒駕而被公布在累犯專區，但並無她的照片，據監理站人員透露，該女應是無駕照，即從未考過駕照，監理系統沒有其照片檔案，公布專區才會缺照片。

今年3月31日起實施酒駕新法，10年內兩次以上酒駕或拒測違規再犯者，就公布其姓名、照片及違規事實，南投縣有南投監理站和埔里監理分站從4月起陸續公布酒駕累犯資料，到9月份各公布了5名酒駕累犯，比較特殊的是大埔里地區被公布的5人中，出現首名女性何梅枝，但只看得到她的姓名、違規地點、時間和事實，卻沒有照片。下方標注是處罰機關未能取得可清楚辨識的照片。

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這名南投縣公布的10名中唯一的女性酒駕累犯何梅枝，是在今年5月28日在埔里鎮鐵山路19號前被取締酒駕，而她去年12月10日下午在埔里鎮某家卡拉OK店內飲用薑母鴨加米酒後，騎乘機車撞到行人，兩人都倒地送醫，而她抽血檢驗，測得血液中酒精濃度值達205.4MG/DL，已達百分之0.2054。南投地院在今年判處有期刑徒刑2個月。今年5月份再被取締酒駕，已是第二次酒駕。

此次公布的酒駕累犯，還有一名男性許朝信也沒有照片，也標注是處罰機關未能取得可清楚辨識的照片，只有記載違規日期4月12日，被取締的地點在埔里鎮隆生路1118-5號前，也標注是處罰機關未能取得可清楚辨識的照片。

據監理站人員透露，這兩人會沒有照片，應該是根本沒有駕照，也就是從未去考過駕照，因此監理系統沒有其照片檔案。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

埔里監理分站還有另一名男性酒駕累犯許朝信，同樣沒有照片。（圖擷自台中區監理所網站）

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