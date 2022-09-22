父母被通緝帶12歲子亡命天涯 國小失學被通報警尋獲一家三口

父母被通緝帶12歲兒子小凱（化名，黃衣）亡命天涯，國小失學被通報警尋獲一家三口。（民眾提供）

2022/09/22 13:34

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄12歲小五男童小凱（化名）的爸媽因案判刑3月和4月，無錢易科罰金，怕入獄孩子無人照顧，只好帶著他舉家逃亡躲藏，小凱長達11個月未入學，去年9月被校方察覺，通報強迫入學委員會，因擔心孩童安危向警方報案，少年警察隊過濾上百支路口監視器，終於在三民區找到男童，小凱因躲在家裡，人際關係疑有障礙，見陌生人害怕不已，也令員警看了心疼。

少年隊接獲轄區某國小學校校安通報，指小五學童小凱自去年11月轉學，卻未到校報到及上課，經學校至戶籍地家訪未遇，而且連繫不到其家人，全家下落不明，依規定通報強迫入學委員會及中輟系統，警方獲報後立即啟動調查。

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少年隊查訪過程得知男童的父母，在去年10月即因網拍糾紛案，被告通緝因未到案，最後遭台南地檢署通緝在案，父母為躲避警方查緝，又不放心唯一的孩子小凱，決定舉家逃亡藏匿居無定所，帶著兒子小凱到處藏匿，因此也耽誤兒子的就學。

少年隊多次查訪小凱的親友，調閱相關資料，掌握他的父母可能出入處所，並比對多處交叉路口上百支監視器，終於在今年9月上旬，發現小凱父親的蹤影，警方不動聲色埋伏等待，終於在三民區尋獲失學近1年的小中輟生，同時緝獲遭通緝的父母。

父母表示，因擔心入監後無人照顧其子，才於通緝期間以3至6個月不等，以短期承租套房方式躲避警方查緝，期間皆是以撿拾回收變賣及透過網路販售二手手機維生，平日更以騎乘自行車，或搭乘公車方式躲避警方攔查，當警方進入其所藏匿之租屋處時，發現小凱在長達1年多時間被迫與父母到處躲藏，長期整日關在家中未出門接觸人群，顯得有些害怕，通報社會局介入關懷輔導，並通知阿公阿嬤將小凱帶回協助入學。

父母被通緝帶12歲兒子小凱（化名，黃衣）亡命天涯，國小失學被通報警尋獲一家三口，小凱的父親（藍衣）被上銬解送到案。（民眾提供）

父母被通緝帶12歲兒子小凱（化名，黃衣）亡命天涯，國小失學被通報警尋獲一家三口。（民眾提供）

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