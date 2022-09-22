KK園區詐騙幹部返台被捕裝可憐 聲請撤銷羈押遭駁

上月27日KK園區返國的16人中，有3人是通緝犯，其中一人是柯姓男子，解送歸案後羈押在南投看守所，才半個月就以自己被騙出國為由，聲請撤銷羈押遭法院駁回。（資料照）

2022/09/22 10:36

〔記者陳鳳麗／南投報導〕在緬甸KK園區涉擔任詐騙集團幹部的柯姓男子，今年8月27日返台，即因偽造貨幣被通緝而遭解送歸案，被押半個多月即聲請撤銷羈押，理由是他在KK園區被關3個月，想出庭也無法回國，惟南投地院官認為，他從去年起即6次臨時請假不到庭，今年5月初出國，5月下旬被發布通緝，根本就是有逃亡事實，因此駁回其聲請。

上月27日晚間緬甸KK園區有16名台人返回台灣，其中有3人遭法院通緝，疑似為電信詐騙人蛇集團幹部成員，警方詢後解送歸案，而柯姓男子是被南投地院通緝3個月的偽造貨幣的嫌犯，當天就被解送到南投地院予以羈押。

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柯姓男子經查涉嫌在緬甸KK園區的詐騙集團擔任幹部管理機手，利用交友軟件找華人聊天以從事網絡情緣詐騙，藉由引導被害人下載手機軟件後再轉往假投資網站詐財，而他今年5月23日即被南投地院發布通緝，直到8月27日返國被緝捕歸案。

柯姓男子才被羈押半個月，就聲請撤銷羈押，聲請理由是他在5月初被人騙出國，然後就被關在緬甸KK園區3個月，人在國外因此無法出庭，至於出國前沒有出庭是因常常忙於工作而忘記出庭，並沒有逃亡之意，因此請求撤銷羈押。

南投地院法官經查，柯姓男子去年起因偽造貨幣案，法院的準備程序庭開了7次，他只有1次到庭，其他都不到庭再臨時以肚子痛、感冒等理由請假，要求改定庭期，法院限制住居地，他卻在5月2日出境，足認有逃亡的事實，羈押的原因仍然存在，因此駁回聲請。

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疑似在緬甸KK園區擔任詐騙集團幹部的柯姓男子，是南投地院通緝犯，返國被解送歸案後，即向南投地院聲請撤銷羈押，理由是他是被騙出國，關在國外3個月無法出庭。（記者陳鳳麗攝）

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