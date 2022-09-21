高價台茶遭混充低價越南茶 4月以來扣押1.8萬台斤境外茶

搜索現場查扣未出貨非法境外茶。（調查局提供）

2022/09/21 19:04

〔記者錢利忠／台北報導〕近來頻傳不肖茶商以低價越南茶混充高價「阿里山高山茶」等台茶販售，重創台灣茶農及茶商信譽，高等檢察署為打擊此類犯罪，邀集調查局、警政署保安警察第七總隊、行政院食品安全辦公室、衛生福利部食品藥物管理署、行政院農業委員會農糧署、茶改場等機關，研商第二次聯繫會議；而自今年4月首次會議後，迄今各地檢署已偵辦37案、扣押境外茶18787.6台斤。

高檢署統計，各地檢署自今年4月6日第一次聯繫會議後，迄今共偵辦37案、傳喚63人、拘提2人、搜索44處、扣押境外茶18787.6台斤；其中有13名被告具保，交保金額合計221萬元。已偵查起訴2案、2人；緩起訴處分則共有3案、6人。

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本次會議，農糧署提出「指定國產茶業為應登錄溯源資訊之農產品草案」、食藥署則提出「111年市售茶品產地標示聯合稽查專案」預定時程，經與會各機關熱烈討論，達成應持續聯合稽查等共識，並由高檢署就稽查結果整合各機關意見後，統合查緝並提升鑑驗量能，期能有效防杜境外茶混充台茶。

查緝單位之一的調查局表示，自去年12月迄今，報請各地檢署偵辦境外茶混充台茶案件，可疑茶品一經茶改場DNA鑑定為「境外茶」，即發動搜索並約談犯嫌到案；不肖製茶廠或茶行業者多鎖定「阿里山高山茶、杉林溪高山茶、福壽梨山高山茶、梨山烏龍茶、鹿谷烏龍茶、奇萊山高冷茶、台東紅烏龍茶」等熱門國產茶品為標的，先以每台斤100元至300元不等價格，從越南大量低價進口或從國內低價購入越南茶葉，再以自行撿枝、烘焙加工等方式偽裝為台茶，或重新烘焙混入特定比例的國產茶製成拼裝茶。

調查局指出，不肖業者會在包裝上標示產地為「台灣」或「台灣圖像」，藉此抬高價格，以每台斤1500元至3600元不等價格，自行在網路或實體門市對外高價販售，或賣給不知情的下游茶商、餐廳及茶飲業者。

越南茶混充成阿里山高山茶。（調查局提供）

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