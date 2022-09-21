施工廠商不知什麼是「汗蒸幕」 搞砸新店開幕得賠30餘萬

高雄有業者要開「汗蒸幕」，卻被地暖業者搞砸開幕日。（資料照）

2022/09/21 14:56

〔記者黃佳琳／高雄報導〕徐姓女子引進韓國桑拿「汗蒸幕」，找廠商施作地板加熱工程，結果廠商不知道什麼是「汗蒸幕」，施工後地板熱度達不到標準，又一直改善不好，害徐女新店開幕延後11天，甚至開店半年後就停業，徐怒提告向廠商求償40萬餘元，法官判廠商應賠30萬8千元。

「汗蒸幕」為韓國桑拿，藉由高溫及石塊散發出紅外線，達到流汗促進新陳代謝排毒的功效，近幾年逐漸在台灣流行；徐姓女子前年8月打算在高雄開一間「汗蒸幕」，她找上廚具公司協助施做地板加熱工程，廚具公司把工程轉包給謝姓男子的工程行。

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謝男進場施工完成後，經過測試，徐女發現迴水溫度無法達到攝氏45度正負3度的狀態，她通知廚具公司改善，但直到開幕前兩天都無法達到徐女的標準，導致被迫延後開幕，謝男也無法排除問題，徐女只好再花錢找另家廠商施工解決問題，但開幕時，已比原訂日期延後11天。

徐女開幕過程不順利，加上開幕後又遇到武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），導致生意一直沒有起色，最後在去年6月結束營業；徐女在倒閉前2個月，認為廚具公司沒有依照合約完成工程，提告要求返還工程款22萬5千元及近9萬元延後開幕損失及相關修繕工程共40萬餘元。

高雄地院審理時，廚具公司辯稱，依ISO7730（2005）國際標準、經濟部熱舒適等研究，冬季供暖室內溫度建議控制在攝氏18℃至28℃較合適，地暖溫度設定超過25℃，耗能將成等比級數增加，且人體長時間接觸40度以上的地面，不僅可能引起疲乏、頭暈，甚至會導致足底低溫燙傷，基於專業認知，公司不可能與徐女約定要施做地暖工程要達攝氏45度正負3度。

不過，廚具公司的李姓負責人坦承不曉得什麼是 「汗蒸幕」；謝男也出庭作證指出，沒有去過汗蒸幕，也是第一次施作這個行業的地暖工程，不清楚需要達到什麼要的溫度才符合標準和需求。

法官檢視雙方合約，發現徐女簽約時已表明地暖設備躺在上面可達到流汗的效用，施作目的為「汗蒸幕」營業用，法官認為，就算李、謝不知道什麼是「汗蒸幕」，只要上網查詢就能曉得，而且廚具公司聽聞徐女要求後，仍為其規劃地暖設備施工估價單，因此不採信李女說詞。

至於徐女聲稱開幕延期致損失近9萬元的營業損失，法官認為，徐女的新店開幕時，正值肺炎疫情期間，大多數人較排斥密閉空間活動，因此認定她僅損失1萬元，加上返還工程款和後續相關修繕費用，判廚具公司應賠30萬8千元，可上訴。

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