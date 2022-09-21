農機大展火燒連環車 27輛毀損車輛賠償有著落了

國際農機大展火燒連環車，共有27輛車被燒毀。（雲林縣政府提供）

2022/09/21 13:09

〔記者鄭旭凱／雲林報導〕雲林國際農機展昨停車場發生大火造成火燒連環車，共有27輛車被大火燒毀，由於主辦單位單一事件理賠金只有200萬元，完全不夠支持車主的損失，雲林縣長張麗善今天早上在議會質詢時表示，將先行代位賠償車主損失，未來釐清責任後再行代位求償。

雲林國際農機展因場地鋪設為乾燥稻草，18日停車場火警，在風助火勢情形下一發不可收拾，造成火燒連環車，總共燒毀27輛汽車，消防局初步排除人為縱火及菸蒂原因，經檢視起火車輛底盤，不排除高溫排氣管、觸媒轉換器引燃底盤稻草。

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由於27輛車被燒毀損失慘重，但保險一共只賠200萬元，遠遠不足損失金額，許多車主哀號，沒想到只是看個展覽車輛就整個毀了，而200萬元要賠27輛車，怎麼會夠呢？

縣議員蔡東富中午質詢表示，這些車輛有些是民眾工作所須的交通工具，看個展覽搞得工作受影響實在很不值，而求償過程勢必相當漫長，有待縣府出面協助解決。

張麗善表示，縣府與主辦單位一定會負起責任，協助車主獲得應有的權益與保障，預定28日將由縣府先行代位賠償，依照所有被毀車輛的車種和車齡計價賠償，未來釐清責任後再行代位求償。

縣府農業處科長蔡蘭芬表示，縣府希望以最快的時間給予車主補償，減少受害車主面臨的困頓，逐一鑑價緩不濟急，將會依照司法院資訊組提供的車輛折舊試算表的金額，給予受害車主賠償。

火燒連環車當下警消人員加緊灌救。（雲林縣政府提供）

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