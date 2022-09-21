為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    板橋旅店失火緊急疏散7層樓 1命危2輕重傷送醫

    新北市警察局旁的SINGLE INN旅店凌晨驚傳火警。 （民眾提供）

    新北市警察局旁的SINGLE INN旅店凌晨驚傳火警。 （民眾提供）

    2022/09/21 06:34

    首次上稿 05:45
    更新時間 06:34（更新受傷人數）

    〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市警察局旁的SINGLE INN單人房旅店今天凌晨驚傳失火，消防人員趕抵，緊急疏散7層樓所有房客，並逐間搜索，在5樓兩間房救出失去呼吸心跳男子及重傷昏迷男子，連同輕傷女子共3人送醫，另疏散36名房客；消防單位滅火後，初步發現起火點在520房、燃燒床墊，至於起火原因，仍待進一步調查釐清。

    這幾火警發生在今天凌晨3時32分，板橋區明德街1巷旅店失火，大批房客聽到消防警鈴嚇得倉皇逃生，因現場濃煙大作，消防人員緊急疏散民眾，並逐一在7樓層70間房搜索，案發1小時排煙滅火後，才在520房發現一名劉姓命危男子、516房發現昏迷的40歲曾姓男子，連同640房被救下的23歲吳姓女子，將3名傷者送醫。

    消防人員排煙、滅火之際，與員工緊急疏散36名房客下樓，將他們引導至安全處避難，但眾人都相當驚慌；房客透露，睡夢中聽到警鈴大作，隨後聞到焦味便急忙逃生，不少人被突如其來的火警嚇到，回神後仍餘悸猶存，嚇得說不出話來。

    新北市長侯友宜、消防局長黃德清、板橋警分局長許芳毅也趕抵現場了解、慰問救災人員與疏散的房客，侯友宜關懷房客，也協調旅店業者另行安排場所供房客入住。

    消防人員確認起火點位於520房，據透露房客疑似有飲酒，至於是自為或是菸蒂等遺留火種引起，仍待火調人員勘查，進一步調查釐清。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    台中清水印刷廠火警濃煙竄天 老闆率3員工奔逃
    2022/09/20 18:44

    台中清水印刷廠火警濃煙竄天 老闆率3員工奔逃
    高雄海光煉鋼廠爆炸釀空污 環保局：將罰10萬至500萬
    2022/09/20 18:10

    高雄海光煉鋼廠爆炸釀空污 環保局：將罰10萬至500萬

    桃園當代建築推手 新案受矚目關鍵
    高雄小港煉鋼廠火警 1外籍移工逃生不及慘死
    2022/09/20 15:54

    高雄小港煉鋼廠火警 1外籍移工逃生不及慘死
    加油站旁倉庫火警 消防破門、雲梯車升梯急滅火
    2022/09/19 23:12

    加油站旁倉庫火警 消防破門、雲梯車升梯急滅火

    從石材業跨足建築 郭雪芙代言松益發
    社會今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播