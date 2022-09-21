板橋旅店失火緊急疏散7層樓 1命危2輕重傷送醫

新北市警察局旁的SINGLE INN旅店凌晨驚傳火警。 （民眾提供）

2022/09/21 06:34

首次上稿 05:45

更新時間 06:34（更新受傷人數）

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市警察局旁的SINGLE INN單人房旅店今天凌晨驚傳失火，消防人員趕抵，緊急疏散7層樓所有房客，並逐間搜索，在5樓兩間房救出失去呼吸心跳男子及重傷昏迷男子，連同輕傷女子共3人送醫，另疏散36名房客；消防單位滅火後，初步發現起火點在520房、燃燒床墊，至於起火原因，仍待進一步調查釐清。

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這幾火警發生在今天凌晨3時32分，板橋區明德街1巷旅店失火，大批房客聽到消防警鈴嚇得倉皇逃生，因現場濃煙大作，消防人員緊急疏散民眾，並逐一在7樓層70間房搜索，案發1小時排煙滅火後，才在520房發現一名劉姓命危男子、516房發現昏迷的40歲曾姓男子，連同640房被救下的23歲吳姓女子，將3名傷者送醫。

消防人員排煙、滅火之際，與員工緊急疏散36名房客下樓，將他們引導至安全處避難，但眾人都相當驚慌；房客透露，睡夢中聽到警鈴大作，隨後聞到焦味便急忙逃生，不少人被突如其來的火警嚇到，回神後仍餘悸猶存，嚇得說不出話來。

新北市長侯友宜、消防局長黃德清、板橋警分局長許芳毅也趕抵現場了解、慰問救災人員與疏散的房客，侯友宜關懷房客，也協調旅店業者另行安排場所供房客入住。

消防人員確認起火點位於520房，據透露房客疑似有飲酒，至於是自為或是菸蒂等遺留火種引起，仍待火調人員勘查，進一步調查釐清。

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