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    糗了！櫃姐「騙吃霸王餐」遭外送員報警調查 網酸：連這點錢也要騙

    外送員報警協助調查。（圖擷取自爆料公社）

    外送員報警協助調查。（圖擷取自爆料公社）

    2022/09/20 13:12

    〔即時新聞／綜合報導〕外送平台的出現後，有許多相關的消費糾紛也因此出現，有外送員在臉書PO文爆料，他外送至某間百貨公司時，收到客服說客人未取餐點，外送員報警後，發現是取餐人有取餐卻說謊，網友看到貼文後也痛批「人格只值一份餐點」。

    該外送員在臉書「爆料公社」PO出照片，可以看到照片中警察走進百貨公司的專櫃內詢問情況，與查看監視器的影像內容，原PO在貼文中表示「訂餐人出於愛心，訂購餐點給收餐人」但因為百貨公司規定不能送進櫃位，他便依照規定寄放在百貨公司「外送餐點放置區」，並通知客人。

    沒想到送完餐後，客人向客服謊稱「沒有拿到餐點」，原PO接到客服電話後返回百貨公司，並報警協助，沒想到調查結果是客人有拿到餐點卻謊稱沒拿到，原PO便將此「不洽當之行為」PO網，讓這種歪風停止。

    網友們看到貼文後紛紛留言「糗了！有取餐說沒取餐，還被報警」、「詐欺是公訴罪啊！就算外送員和解，還是有可能會被起訴啊！得不償失啊」、「現在外送員送到指定地點或是交給取餐人後都會拍照，想騙也不是那麼好騙」、「騙餐抓到囉」、「連這點錢也要騙」、「不要臉的東西，想吃霸王餐」。

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