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    走私逾8億405公斤K毒 印尼籍船長、船員重判11至14年半

    「富士山一號」雜貨輪走私市價逾8億元的毒品K他命405公斤被海巡署查獲。（資料照，檢方提供）

    「富士山一號」雜貨輪走私市價逾8億元的毒品K他命405公斤被海巡署查獲。（資料照，檢方提供）

    2022/09/20 00:17

    〔記者李立法／屏東報導〕獅子山共和國籍雜貨輪「富士山1號」載運市價逾8億元的毒品K他命405公斤入境前被海巡署查獲，將船長「阿溫」（譯名）等6名印尼籍船員及負責押貨的台籍男子黃冠淯移送法辦，屏東地方法院審理後依共同運輸3級毒品罪判處「阿溫」等7人14年半不等徒刑，檢方並對涉嫌策劃運毒的主謀台籍男子高世良及中國籍綽號「炯哥」男子發布通緝。

    海巡署去年接獲線報，指去年5月19日從高雄出港的獅子山共和國籍雜貨輪「富士山1號」，在越南外海接運毒品欲走私入境，經掌握該船行蹤後，海巡艇於7月11日在距離恆春南方約164海哩處海域攔查「富士山1號」，從貨輪內艙起出20袋以茶葉偽裝的真空包3級毒品K他命共405公斤，隨即將船上台籍男子黃冠淯及船長「阿溫」等6名印尼籍船員帶回偵辦。

    黃冠淯及印尼船員供稱，貨輪運毒案是由台籍男子高世良及另一名綽號「炯哥」的中國籍男子負責策劃，依照「炯哥」提供的海上經緯度位置與越南漁船接應，由高男以每趟10萬元台幣代價，委託黃冠淯等人將毒品運回台灣，黃男負責押貨，並於航行期間每2天發放擔任船長的「阿溫」及輪機長「阿桑」美金各20元，其餘4名印尼籍船員各10元美金。

    由於涉案的高世良及姓名不詳的「炯哥」還無法追緝到案，檢方偵辦後，先依共同運輸3級毒品罪起訴貨輪上的黃冠淯等7人，並將犯罪工具「富士山1號」雜貨輪拍賣，最後以140萬元賣出。

    屏東地院審結，合議庭依7人涉案程度分別量刑，船長「阿溫」及擔任大副輪流開船的「約翰」各判刑14年6個月，輪機長「阿桑」及其他3名印尼籍船員分別被判處14年至11年不等徒刑，黃冠淯被判刑7年4個月。

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    「富士山一號」雜貨輪走私市價逾8億元的毒品K他命405公斤被海巡署查獲。（資料照，檢方提供）

    「富士山一號」雜貨輪走私市價逾8億元的毒品K他命405公斤被海巡署查獲。（資料照，檢方提供）

    「富士山一號」雜貨輪走私市價逾8億元的毒品K他命405公斤被海巡署查獲。（資料照，檢方提供）

    「富士山一號」雜貨輪走私市價逾8億元的毒品K他命405公斤被海巡署查獲。（資料照，檢方提供）

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