工人墜地癱瘓獲賠549萬 2負責人免刑改判4月

李等涉過失致重傷害罪判免刑，被高雄高分院改判緩刑。（記者鮑建信攝）

2022/09/19 20:54

〔記者鮑建信／高雄報導〕高市梁姓臨時工發生工意外，自2樓高平台踩空墜地癱瘓，李姓營造商和翁姓工地負責人被依過失重傷害等罪起訴，地院審酌李等賠償549萬元判免刑，檢方有意見上訴，高雄高分院各處徒刑4月定讞，可易科罰金。

法界人士表示，符合免刑要件相當嚴格，因此極為罕見，就算服務年資長達30年後退休，終其一生也未必判過免刑。

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判決書指出，正泰水泥公司將位於高雄市楠梓區高楠公路屏山巷「正泰水泥廠高雄廠第一階段拆除及設備價購案」發包予炯德公司承攬，李姓被告為雇主，翁姓被告則為工地負責人。

2019年11月1日下午4點30分，梁姓臨時工在現場進行乙炔切割作業時，自鋼構塔上維修平台踩空，墜落至約2樓高鋼筋混凝土平台癱瘓，因現場未有護欄、張掛安全網等設備，李、翁被依過失致重傷害等罪。

高雄地院審酌被告等人賠償549萬元調解，並經被害家屬同意，運用刑法59條「情堪憫恕」，判處2人免刑。不過，檢方則認為不妥，上訴要求改判。

二審合議庭調查，被告2人分別有妨害風化和過失致死前科，並認為所犯情節，不符合「情堪憫恕」要件，撤銷原判決，各處有期徒刑4月，如易科罰金，以1000元折算1日。

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