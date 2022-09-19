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    對話含硬上頂爆戳爆還拗清白 法官判人夫與小三敗訴

    對話中有硬上頂爆戳爆還拗清白，新竹地院法官判人夫與小三需連帶賠償人妻。（情境照）

    對話中有硬上頂爆戳爆還拗清白，新竹地院法官判人夫與小三需連帶賠償人妻。（情境照）

    2022/09/19 17:44

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕太露骨！徐姓女子發現老公范男與陳姓小三有姦情，二人露骨的性事對話，讓徐女憤而向新竹提告，對二人連帶求償百萬，二人出庭時雖喊冤說根本沒姦情，但法官發現二人對話提及「愛愛」、「硬上」、「頂爆」、「戳爆」、肉體」等詞，於通常用語均係指為性行為之意，不信二人辯詞，判二人需連帶賠償人妻25萬元。

    徐女指控，與范男結婚3年，育有一名子女，范男去年年底起行蹤可疑，手機相簿內存有與小三陳女頭像等不堪入目圖片，二人對話親暱，不僅多次表明互相喜歡及討論未來方向，甚至有極為露骨、鹹濕對話內容，憤而對二人連帶求償100萬元。二人則均否認姦情。

    法官調查二人對話，發現「陳女：你是不是只是喜歡跟我愛愛還有我的奶。范男：才不是咧、還有嘴。陳女：等到你雞雞癢我一定拒絕你幹。范男：我會硬上你、頂爆你、戳爆你。陳女：戳你的飛機杯吧。范男：你就是我的飛機杯！」、「陳女：我們之間只有肉體嗎？范男：對，只有肉體。陳女：我是你的肉便器嗎？」

    法官認為二人對話提及「愛愛」、「硬上」、「頂爆」、「戳爆」、肉體」等詞，於通常用語均係指為性行為之意，且被告二人間對於一方為上開言論，另一方均不否認，該對話亦多涉有男女間性器官、性愛、在性事上表現及討論為性行為處所等，而陳女更表示二人間只有肉體關係。最後法官判二人需連帶賠償人妻25萬元。

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