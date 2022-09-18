機車撞狗騎士重傷怒告狗主 法官查出「牠走在斑馬線」判無罪

機車撞狗騎士重傷送醫，並對狗主提告，法官查出當時狗狗走在斑馬線，並未闖紅燈，因此判無罪。（記者黃良傑攝）

2022/09/18 16:47

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄許姓男子帶狗到衞武營遛狗，行經南京路不慎與吳姓騎士擦撞，吳男骨折送醫併發肺炎，他事後指控狗主許男未用繩子牽好寵物，才造成他摔車，但高雄地院審理時，勘驗路口監視器畫面，發現小狗當時在斑馬線且為綠燈，肇責不在狗和飼主上，判許男無罪，全案可上訴。

判決書指出，被告許男養了一隻黑色米克斯犬，2019年9月間，他帶著愛犬沿斑馬線行走，欲前往衛武營運動，當時未繫繩索，狗走在主人的前面，人狗經過中央分隔島後，恰巧遇上吳男騎機車沿慢車道迎面而來，機車與狗擦撞後，吳男人車倒地，肩部、手腳等多處挫傷、骨折，送醫後併發肺炎等重傷。

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吳男認為狗主未善盡責任，任由愛犬在道路上亂跑，才造成他撞狗摔車重傷，要求狗主應負過失傷害責任，檢方偵結後，認為許男當時確實沒將愛犬牽好，放任牠在路上亂跑，將許男起訴。

狗主許男喊冤，辯稱狗當時雖未繫牽繩，但牠很乖會聽指令，他和狗當時走在斑馬線上，並沒有違規，反質疑吳男騎車違規在先，雙方各執一詞。

高雄地院法官勘驗路口監視器畫面，並委由警大進行號誌鑑定，檢視畫面未發現有如起訴書所稱「狗隻奔竄於人車往來車道」情事，被告和小狗確實行走斑馬線，沒有亂跑，警大鑑定結果也認定狗未闖紅燈，依罪證有疑時應利於被告法則，認定許男未疏縱愛犬在馬路上奔跑，判他無罪，仍可上訴。

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