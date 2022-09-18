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    首頁　>　社會

    SPA按摩會館激戰完光溜溜被逮 警查獲4對男女性交易

    苓雅警分局查獲某SPA按摩會館女服務生與男客違法從事色情性交易。（圖民眾提供）

    苓雅警分局查獲某SPA按摩會館女服務生與男客違法從事色情性交易。（圖民眾提供）

    2022/09/18 11:29

    〔記者方志賢／高雄報導〕苓雅警分局查獲建國一路某SPA按摩會館違法從事色情性交易，查獲4對男女，其中有男客與女服務生剛激戰完，來不及穿衣就狼狽被逮，警訊後依妨害風化罪將按摩會館郭姓負責人及蔡姓從業人員送辦；女服務生與男客依違反社會秩序維護法裁罰。

    苓雅警方接獲檢舉，建國一路某SPA按摩會館疑違法從事色情性交易，派員探訪蒐證後，16日下午5時許持地方法院核發搜索票，於以迅雷不及掩耳速度衝入店內查緝。

    警方在SPA店2樓及3樓等4間包廂內，查獲4對男客及小姐從事性交易，分別是40歲石男、39歲阮氏；61歲李男、36歲范女；34歲李男、36歲陳女:57歲阮男、38歲蔡女。

    警方衝入查緝時，還有男客與女服務生剛辦完事、洗好澡，還來不及穿衣服，全身光溜溜就被逮，警方也逮捕在場的負責人25歲郭男及從業人員36歲蔡男，現場查扣有潤滑液、保險套、營業現金及日報表等證物。

    警方查出按摩會館店以1800元代價媒介女服務生提供性交易，事後再與女服務生依比例拆帳抽成，全案將4名女服務生與4名男客依社會秩序維護法裁處罰鍰，另負責人郭男、櫃檯人員蔡男等2人依妨害風化罪移送高雄地檢署偵辦。

    苓雅警分局查獲某SPA按摩會館女服務生與男客違法從事色情性交易。（圖民眾提供）

    苓雅警分局查獲某SPA按摩會館女服務生與男客違法從事色情性交易。（圖民眾提供）

    苓雅警分局查獲某SPA按摩會館女服務生與男客違法從事色情性交易。（圖民眾提供）

    苓雅警分局查獲某SPA按摩會館女服務生與男客違法從事色情性交易。（圖民眾提供）

    苓雅警分局查獲某SPA按摩會館女服務生與男客違法從事色情性交易。（圖民眾提供）

    苓雅警分局查獲某SPA按摩會館女服務生與男客違法從事色情性交易。（圖民眾提供）

    苓雅警分局查獲某SPA按摩會館女服務生與男客違法從事色情性交易。（圖民眾提供）

    苓雅警分局查獲某SPA按摩會館女服務生與男客違法從事色情性交易。（圖民眾提供）

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