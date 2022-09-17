無法接受國賠審議結果 恩恩爸怒：新北市府只給一張紀錄表

恩恩爸表示生氣的原因，是新北市府一直不理會自己的訴求，總是無止盡的跳針，且提供的資料極其簡陋。（資料照）

2022/09/17 23:50

〔即時新聞／綜合報導〕染疫過世童「恩恩」父母親8月中旬向新北市府及衛生局、消防局請求國賠，經3機關國賠審議後認定不成立國賠責任，對此恩恩爸認為，新北市政府國賠公文內容輕描淡寫，且市府也拒絕提供國賠委員會出席名單，並不邀請他參與，讓他無法接受，今（16）日再度於臉書發文解釋生氣原因，感嘆若是得到草率的結論，應該沒有正常的民眾可以接受。

恩恩爸表示，針對新北市府的國賠審議結果這麼的生氣的原因，是因為從五月底到現在，新北市府完全是黑箱作業，不理會自己的訴求，總是無止盡的跳針，答非所問。且新北市府提供給我的資料，是極其的簡陋，令人不可置信。

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恩恩爸指出，自己迫切的想知道，國賠審議委員到底看了什麼資料，所以做出了拒絕國賠的決議？也想問他們看的資料和自己的是一樣嗎？同時分享了一張新北市府衛生局提供給自己的橫向通聯記錄，並提到這也是唯一的一張記錄表。從五月底到現在，自己就只從衛生局拿到這一張A4圖表，沒有其他的佐證資料。

恩恩爸認為，若衛生局的國賠審議委員，和自己一樣只看到這張衛生局的圖表，又如何能得到「衛生局所屬人員均全力以赴，並無怠於執行勤務之情事，故無故意或過失」的結論？這麼草率的結論，應該沒有一個正常民眾可接受。

新北市府衛生局提供給恩恩爸唯一的1張橫向通聯記錄。（圖翻攝自恩恩爸臉書）

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