武陵農場除草工人遭虎頭蜂螫休克 空勤隊出動直升機送醫

空勤總隊將被蜂螫的工人放在吊籃裡準備吊掛上直升機。（記者歐素美翻攝）

2022/09/17 14:32

首次上稿：14:03

更新時間：14:32

〔記者歐素美／台中報導〕今天（17日）5名工人在武陵農場除草，其中1人慘遭蜂螫，疑似休克，全身肢體無力，台中市消防局於今天上午10點半左右接獲通報，立即派遣梨山分隊2車6人，由梨山分隊小隊長黃暉銘率員前往救援，指揮中心並同步申請直升機，將被蜂螫的松男（40歲）吊掛上機，送往中國醫藥大學附設醫院治療。

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這起事故發生在今天上午10點左右，東勢林區管理處雇用5名工人在武陵農場茶庄後山除草，其中，松男（40歲）遭受蜂螫，疑似休克，全身肢體無力，在場工人立即打電話通報119。

台中市消防局立即派遣梨山分隊2車6人，由梨山分隊小隊長黃暉銘率員前往救援，並由消防局指揮中心同步申請直升機吊掛作業，空勤總隊於11點38分從清泉崗機場起飛，12點10分成功執行吊掛，將松男送上直升機，並於中午12點30分降落中國醫藥大學附設醫院屋頂停機坪，由院方進行急救。

東勢林管處表示，工人是在武陵上方執行防火線割草工作，遭虎頭蜂螫傷，該處獲知後立即派員前往慰問，目前傷者生命跡象穩定，意識清醒，正打解毒針中。

這次施工防火線範圍共12.83公頃，預計10月下旬完工，東勢林管處表示，在廠商上山施工前即進行開工說明，如遇有蜂巢可採回避不干擾方式，避免遭受虎頭蜂攻擊。承包商也向保險公司辦理每人300萬元雇主意外責任險，後續將持續關心傷者病情，並給予必要協助，同時督促廠商確實辦理保險理賠事宜。

空勤總隊直升機將被蜂螫的松男掛上直升機。（記者歐素美翻攝）

松男被直升機吊掛下山送往中國醫藥大學附設醫院急救。（記者歐素美翻攝）

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