「狸貓」北市橫行逞兇 竹聯明仁會再遭清剿

綽號「狸貓」的28歲明仁會黎姓新店分會長（白T恤）被警檢肅送辦。（記者劉慶侯翻攝）

2022/09/17 10:08

〔記者劉慶侯／台北報導〕綽號「狸貓」的28歲明仁會黎姓新店分會長，曾因博弈賭債糾紛，去年間在北市多次引發街頭鬥毆流血事件，並又涉及北市知名涮涮鍋店傷害案，和嘉義縣新港鄉某宮廟殺人未遂案；台北市刑警大隊偵一隊經蒐證，將黎嫌和幫眾共7人檢肅到案，依法移送偵辦。

警方表示，隸屬竹聯幫仁堂旗下的弘仁會在被警方多次清剿後，目前崛起的明仁會行事作風最為狠辣，其中，綽號「狸貓」的黎姓新店分會長年紀雖輕，但頭腦泠靜且兇悍，隱然有上位的態勢。

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尤其，黎嫌主要經營博弈代理業務作為財源，因此與多名被害人衍生債務糾紛，於110年4月起在北市、新北市、嘉義縣等地陸續犯下多起暴力討債、恐嚇勒索、砍殺傷害被害人案件。

由於北市發生多起暴力事件都與明仁會有關，引起北市警局長楊源明高度重視，責令北市刑警大隊偕同中山分局、松山分局、中正一分局、文山二分局等單位共組專案小組。

警方追查發現，去年4月間，竹聯幫仁堂旗下1名小弟，被24歲鍾姓賭客跑帳21萬元，但對方僅願掏出5萬元作數；黎認為是被羞辱，便教唆手下前往新店押人討債，但因鍾男父親有四海幫背景，讓黎等人氣勢受挫，雙方結下樑子。

警方調查，黎嫌為挽回面子，8月間得知鍾男54歲的父親，在北市中山區吉林路投資一家牛肉涮涮鍋店，便派人前往伏擊，持斧頭砍傷鍾父左手臂，事後3名刀手則主動向警方投案，擔下刑責。

事後，鍾父的33歲洪姓司機，10月份前往嘉義某宮廟處理事務時，又遭3名刀客當街持刀追砍，造成背部、肩膀與雙腳有5至10公分等多處刀傷，緊急送往嘉義基督教醫院救治。

警方專案經蒐證，16日進行全面收網，並派出特勤中隊荷槍實彈前往突襲，逮捕黎嫌和6名幫眾，起獲名表、20萬現金以及鎮暴槍、霰彈槍子彈、西瓜刀、斧頭、球棒及愷他命等相關證物。

警訊中，黎嫌否認警方的任何指控，但警方根據掌握的相關事證，訊後依照傷害、殺人未遂、妨害自由、恐嚇取財、賭博以及組織犯罪條例等罪嫌，將全案移送地檢署偵辦。

台北市刑警大隊表示，北市警從8月20日開始至9月2日，共計查獲竹聯幫、四海幫等治平對象34人到案，將持續維護選前治安安靖。

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警方查獲各贓證物。（記者劉慶侯翻攝）

警方查獲各贓棍棒和刀械證物。（記者劉慶侯翻攝）

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