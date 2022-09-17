高雄老司機哭哭 半套店名花「999」被警方抄掉啦

半套店女服務生蔡女涉非法與男客「連結」。（讀者提供）

2022/09/17 09:28

〔記者黃佳琳／高雄報導〕號稱擁有「完美黃金比例」的高雄半套店名花「999」，因年輕貌美，又正值20歲芳齡，吸引無數「老司機」前往朝聖，警方獲報到美容會館埋伏逮人，2名嫖客怕曝光還打算從暗門落跑，但還是被警方堵到人帶回偵辦，警訊後將會館2名工作人員依妨害風化罪送辦，「999」和另2名小姐及男客則依違反社會秩序維護法予以裁罰。

警方指出，位於七賢二路上的美容會館標榜小姐敢玩、活力滿滿滿，保證50分鐘無冷場，其中蔣姓女子（20歲）從去年10月加入會館後，因外型條件佳，年輕貌美，吸引大批「老司機」願意掏出1800元爭相前往一睹芳容。

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警方獲報後展開追查，經多日前往探勘後，確認店家設有暗門供逃離，為避免取締撲空，員警於行動前，先部署人力在後門埋伏，果不其然，當員警15日從前門進入取締時，後門就有男客落荒而逃，但一開門見到埋伏員警，也只能束手就範、配合調查。

據瞭解，蘇姓男負責人（20歲）以每節1800元代價，媒介女子提供男客半套性交易50分鐘，店家每次抽成900元，現場並查扣營業所得及帳冊等贓證物。而備受老司機追捧的「999」蔣女、李女（26歲）、蔡女（30歲）及2名男客也都被警方一併帶回，訊後依法送辦。

半套店名花「999」蔣女被警方查獲在包廂內服務男客。（讀者提供）

號稱擁有「完美黃金比例」的高雄半套店名花「999」被警方逮捕送辦。（讀者提供）

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