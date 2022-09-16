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    詐團假冒多名區長設Line假帳號 南市刑大介入調查

    民眾如遇到個人照片、姓名有遭冒用情形，可立即向Line公司檢舉。（南市刑大提供）

    民眾如遇到個人照片、姓名有遭冒用情形，可立即向Line公司檢舉。（南市刑大提供）

    2022/09/16 13:26

    〔記者楊金城／台南報導〕台南市傳出新營區、東區、南區、北區區長的姓名及照片遭冒用開設Line假帳號，台南市刑警大隊接獲報案後展開調查，研判是詐騙集團以Line通訊軟體為管道，再假冒區長向親友借錢進行詐騙，目前並未有民眾遭詐騙。

    被冒用開設Line假帳號的區長近日緊急向里長、親友示警，新營區長翁振祥也在臉書貼文被冒用Line，提醒親友勿加入群組並檢舉。

    南市刑大今（16日）指出，發現其手法係透過冒用區長的照片及姓名開設假帳號，並向民眾謊稱更換新帳號，邀請該區里長加入群組或意圖向里長借款情形。

    南市刑大科偵隊指出，雖非區長原有帳號遭盜用，但民眾如一時不察，以為親朋好友更換帳號時，仍恐不慎受騙，建議民眾如遇有親朋好友以Line帳號通知帳號更換情形時，務必以其他方式向本人親自求證，避免受騙上當。

    科偵隊說，民眾如遇到個人照片、姓名有遭冒用情形，可立即向Line公司檢舉以避免該帳號再繼續行騙他人，檢舉方式如下：在假帳號右上設定中，點選「其他設定」->「檢舉」->「其他」。

    在提升個人Line帳號安全設定上，避免遭盜用，可在Line「設定」→「我的帳號」→「允許自其他裝置登入」將該功能取消打勾（關閉）。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    區長被冒用開假帳號Line，群組內意圖行騙。（南市刑大提供）

    區長被冒用開假帳號Line，群組內意圖行騙。（南市刑大提供）

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