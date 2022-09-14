氣象粉專前小編車禍亡！ 前車駕駛PO行車紀錄器還原驚悚現場

北市新生高架橋上14日早發生一起死亡車禍。（記者姚岳宏翻攝）

2022/09/14 20:49

〔即時新聞／綜合報導〕台北市新生高架橋今（14日）早7點多發生一起車禍，一名35歲大型重機騎士疑似剎車不及撞上前方汽車倒地後，隨即遭後方2輛汽車追撞，騎士當場失去呼吸心跳，送醫後仍不幸宣告不治。事後有消息指出，死者為某氣象臉書粉專前小編；中央氣象局長鄭明典下午也證實死者為「氣象同好」，在臉書上致哀。

據本報報導，35歲柯姓男騎士今早騎乘大型重機去上班，行經新生高架橋要上匝道並準備匯入高架主線時，前方汽車突然急煞車，柯姓騎士因煞車不及撞上，前翻滾倒地後，隨即連續遭後方2輛汽車追撞，其中一車還輾過人及大重機才停下。柯姓騎士緊急送醫後，今中午宣告不治。

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消息傳出後，大批網友砲轟前方急煞車的汽車駕駛「三寶」肇禍。下午，一名自稱就是前車駕駛的網友在臉書社團「重機車友 ❘ 各區路況天氣、資訊分享中心」PO出行車紀錄器畫面還原當時狀況，原來當時他前面還有一輛車先突然急煞，自己當然也跟著煞車並按喇叭示警，接著就聽到後方有車撞上來，此時前車才慢慢往前繼續開。

原PO表示，「與其聽信網路謠傳或媒體誤導，行車紀錄前後鏡頭在這，只能說我前方的『神A』也沒打方向燈，然後突然給我急煞...那我當然也煞住了，不過後方機車騎士就沒那麼幸運了...。那也請不要人身攻擊或過多的解讀等謾罵，就等開庭後看後續肇責吧。願大家以後開車騎車多禮讓，祝各位行車平安，避免憾事發生。」

據稱，死者為氣象粉專「台灣颱風論壇 ❘ 天氣特急」的前小編，這起車禍消息傳出後，粉專就發文替柯姓騎士集氣祈福，之後騎士不幸宣告不治後，粉專也第一時間向外界公布這令人難過的消息。氣象局長鄭明典今下午也轉發柯姓騎士親友的貼文，表示死者為「氣象同好」，為他的逝去表達哀悼。

新生高架橋14日早發生一起死亡車禍，死者騎士前方車輛駕駛下午PO出行車紀錄器還原當時狀況。（圖翻攝自臉書社團「重機車友 ❘ 各區路況天氣、資訊分享中心」）

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