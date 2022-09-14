上尉軍醫欲提前退伍 確定須賠1043萬

上尉醫官欲提前退伍被要求賠1043萬元而興訟，最高行政法院認定規定合理，判醫官敗訴確定。（記者楊國文攝）

2022/09/14 17:16

〔記者楊國文／台北報導〕國防部紀姓上尉軍官以「個人生涯規劃」為由，申請提前退伍，但他僅完成7年多的專科醫師訓練即打算落跑，被國防部要求賠償高達1043萬元，他認為應僅賠償306萬元，提起行政訴訟救濟，台北高等行政法院認為，軍醫官對國家安全極為重要，因此有較高法定服役年限，其賠償辦法亦合理，判他敗訴；上訴後，最高行政法院判決紀敗訴確定。

紀姓上尉醫官指出，2001年8月入伍就讀國防醫學院醫學系101期，2008年7月1日畢業任官，依規定應服現役14年，從2008年7月1日起至2022年6月30日為止。他自2011年6月1日至2016年6月30日期間到國軍高雄總醫院接受耳鼻喉科專科醫師臨床實務訓練5年，完訓歸建後，志願續服現役2年6月至2014年12月31日止。

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紀姓上尉說，因生涯規劃因素，於2018年7月提出志願提前退伍報告，卻被要求依賠償辦法第3條及第5條等規定核算應賠償新台幣1043萬多元，並要求簽立自願受強制執行還款切結書，他認為賠償金額過高，規定不合理而拒簽。

紀男表示，其申請提前退伍案，經國防部軍醫局召開申請志願提前退伍人評會審議認為他簽具自願受強制執行還款切結書，與退賠辦法規定不合，程序不完備，決議不受理其提前退伍案。他不服，提起訴願被駁回後，提起行政訴訟，要求撤銷原處分，准予他申請的退伍案。

紀男審理時主張，他是依據2001年度軍事學校正期班專科聯合招生簡章報考，經考取後，與國防部軍醫局成立行政契約，當時並無服役條例第15條第1項第10款及第3項所定得志願提前退伍等規定，亦無記載2019年以後招生簡章記載的「未服滿招生簡章所定現役最少年限之賠償規定」及「軍費生就學服役志願書」，若國防部軍醫局後來修正的簡章及相關規定，應不得溯及適用。原處分以他「未簽立自願受強制執行還款切結書」直接駁回其提前退伍案並不合理。

他亦指出，退賠辦法規定，要負擔未服役役役期高達14倍的賠償金，顯然不公平，他擔任軍醫期間，年薪雖達240萬元，但受到國家栽培的7年期間，領取公費、津貼共200多萬元，卻必須賠償多達14倍的賠償金，其標準為何？已違反比例原則，他主張僅應賠償306萬元。

國防部軍醫局指出，依退賠辦法規定，要求填具自願受強制執行還款切結書，才能辦理提前退伍，服役條例第15條則明訂，未依招生簡章服滿役期提前退伍者，應予賠償，此外，退賠辦法的規定亦未違反比例原則，未違反法律保留原則，一切依法行事。

關於軍醫人員賠償倍率的規定，是參考衛福部等機關培育公費醫師制度，而且軍醫官身份特殊，服役役期也是當事人所能預期，退賠辦法規定以「年」為倍數單位計算賠償總金額，乃有所本。

國防部軍醫局認為，軍醫官對於國家安全極為重要，軍醫官提前退伍對部隊帶來的風險和影響，無法精確量化，考量軍醫官的收入及工作性質，若非以較高的退賠倍數賠償金額，僅從培訓成本計算賠償金額，顯然無法有效達到國家整體戰力維護和部隊性的公益目的，亦恐造成大量軍醫官出走，及軍事醫療體系的崩解，不可不慎，故退賠辦法有其合性及必要性。

軍醫局說明，紀男應服役役期為14年，總金額是3067萬元，分科（專長）教育受訓的役期為2年6月，應服役期月數為198個月（即16.5x12），其未服月數和應服役月數比率是0.34（67/198），因此計算應賠償金額是1043萬902元，一切於法有據。

台北高等行政法院認為，紀男擔任軍醫師的月薪約20萬元，較其他軍士官已屬豐厚，且軍醫官有全年、全天候隨時待命支援災害、戰時演訓等工作特性，不應僅以訓練成本做為賠償金額，其退賠辦法已考量公益因素在內，目的正當，也未違反平等原則，判紀男敗訴。

紀男不服，提起上訴。最高行政法院認為北高行判決並無不當，今駁回上訴確定。

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