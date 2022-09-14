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    驚險畫面曝！怕男友談判失控 她嚇躲5樓窗外攀欄杆討救兵

    警消合力將李女拉進屋內。（警方提供）

    警消合力將李女拉進屋內。（警方提供）

    2022/09/14 16:59

    〔記者許國楨／台中報導〕一對史瓦帝尼籍的年輕情侶，兩人因故在女方租住處外吵架，因談判未果女方唯恐男友闖入屋內有脫序行為，嚇得反鎖門窗並躲到5樓窗外打電話向友人求救，警、消獲報趕往，驚見她手緊抓著窗戶鐵欄杆，腳踩窄薄石棉瓦上，稍有不慎就可能發生意外，趕緊破窗將她拉進屋內，虛驚一場。

    台中市第二分局永興派出所前天深夜11時許接獲民眾報案，崇德路一段一棟大樓6樓有男女朋友吵架，女生極需警方協助；員警楊明杰、陳揚儒立即趕赴現場，並由房屋代管理人員及女方友人一起上樓查看，發現她所承租房間呈上鎖狀態，無人應門，電話也沒人接聽，

    員警深怕有意外發生，持續在樓層間搜尋，最後在5樓走廊窗外看見一名女性手緊抓著窗戶鐵欄杆，腳踩在窗外窄薄石棉瓦上，稍有不慎就可能發生意外，經查，同是史瓦帝尼籍的李姓女子（24歲）、泰姓男子（30歲）都是在台交換留學生，兩人是情侶。

    雙方近日因感情問題吵架，案發時，泰男直衝李女租屋處在門外叫囂，還恐嚇李女若不開門，將會動粗，李女才會嚇得將大門深鎖，不讓男友闖進屋，並趕緊爬出窗外躲在5樓窗台外，打電話向友人求助，警方見李女神色緊張且雙手緊抓著鐵欄杆，光著腳踩在窗外又窄又薄的石棉瓦上，手腳已有顫抖情形，立即安撫情緒要她不要擔心，並通報119前來破窗救援。

    最後警消合力將李女拉進窗內後，先將她送醫檢查，後續返所了解詳情，警方依家暴案件依法通報處理，並通知校方介入協助；第二警分局長陳家銘呼籲，民眾有感情問題應理性處理、洽詢正常管道，勿做不理智舉動危害他人安全，提醒民眾對於自己或親友有需要協助的時候，可以隨時向警方報警，請求協助。

    ☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

    警消安撫驚魂未定的女生情緒。（警方提供）

    警消安撫驚魂未定的女生情緒。（警方提供）

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