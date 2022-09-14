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    鎖車門亂摸、傳訊騷擾女下屬... 會計師事務所已婚男協理判賠12萬

    知名會計師事務所已婚吳姓男協理持續騷擾未婚女下屬，北院判賠12萬多元。示意圖。（資料照）

    知名會計師事務所已婚吳姓男協理持續騷擾未婚女下屬，北院判賠12萬多元。示意圖。（資料照）

    2022/09/14 10:09

    〔記者溫于德／台北報導〕任職知名會計師事務所的已婚吳姓男協理，年收入逾300萬元，3年前卻不斷傳訊息給女下屬稱：「幫我想想有什麼辦法，可以不要太想你跟喜歡你」等語，害未婚女下屬不堪其擾提離職，並對吳男求償，台北地院認定吳男確實不斷騷擾女下屬，判賠12萬多元，可上訴。

    該名女子告訴法官，吳男自2019年1月起便不斷騷擾，除了要求處理非工作上的事，還要載她回家，她礙於吳男是她的上司選擇隱忍，吳男卻在車上不斷表達已與妻子分房超過10年，還突然鎖上車門，同時觸摸她的頭部。

    此外，吳男還曾傳訊息表示：「改天陪我喝酒好嗎？」「半夜睡不著的話再密你要說的話」、「我喜歡你啦」等語。

    由於吳男持續騷擾，導致女下屬無法正常工作並影響生活情況，2020年9月到醫院就診，診斷後為創傷後壓力症，經她向公司申訴，公司也認定吳男違反歧視及騷擾政策，已達「嚴重騷擾」，故對吳男予以警告並要求停止管理職務同時減薪，她也決定求償。

    北院指，女下屬因吳男不斷騷擾，受有精神痛苦，同時多次接受精神治療，認定吳男須賠精神慰撫金、醫療費共12萬多元。

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