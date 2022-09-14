法界痛失英才 北院表達不捨、遺憾

北院法官陳伯均遺體上午被尋獲，北院表達除不捨、遺憾，也將協助家屬處理後事。（圖由讀者提供）

2022/09/14 09:33

〔記者溫于德／台北報導〕台北地院家事法庭法官陳伯均11日攀登池有山失聯，其遺體今天一早被台中市消防局尋獲。北院得知後除表達不捨、遺憾，也將協助家屬處理後事；至於陳留下的未結案件，北院行政庭長周玉琦說，通常會有兩種解決方式，一是由家事法庭內部處理、二是各庭支援，確切處理方式仍待討論。

司法官訓練所44期結的陳伯均，是台灣海洋大學海洋法律研究所碩士畢業，首站服務地點便是新北地檢署。他擔任公訴檢察官期間，曾為女童性侵案蒞庭，蒞庭經過都收錄在法務部2011年出版的《檢察故事》中。

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陳伯均在書中寫到，除了替女童感到不捨，也曾暗自咒罵性侵兄弟檔是「畜牲」，但慶幸的是，二審撤銷一審無罪宣判，也希望女童能有十足勇氣，面對人生困境。

後來，陳伯均長期擔任重大刑案專組檢察官，偵辦過的矚目案件包括鄭捷殺人案、新北五股區「新興堂」爆炸案、台電員工圖利石灰廠案等。

2018年，陳伯均因表現優異，調升桃園地檢署擔任主任檢察官，2020年其職缺雖調任回新北檢，仍在桃檢支援服務。

一直都待在檢察體系的陳伯均，其偵查或蒞庭表現不僅獲同事肯定，也曾獲頒法務部模範公務員，4年前調升主任檢察官，若無意外，會再調升高等檢察署，去年卻突然申請轉任法官，實際原因不得而知。

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