登池有山失聯／法官陳伯均是模範公務員

搜救人員尋獲陳伯均的帽子、一隻 鞋子及眼鏡盒。 （記者歐素美翻攝、陳家人提供） 法官陳伯均曾任檢察官，並於2011年的 《檢察故事》中揭露女童遭性侵案的秘 辛。 （翻攝2011年《檢察故事》）

2022/09/14 05:30

〔記者歐素美、溫于德、王定傳、吳政峰／綜合報導〕台北地院法官陳伯均十一日攀登池有山失聯，搜救人員昨在陳男下切點約七十公尺深的山崖峭壁沿途，再發現陳男的另一支登山杖及眼鏡盒、帽子、一隻鞋子及背包套等物品，因山區天候不佳，雨勢很大，搜救無果，今天（十四日）將繼續下切搜救。陳伯均法官曾獲頒法務部模範公務員；司法院長許宗力昨日主持人事審議委員會時，請與會委員一同替陳伯均集氣祈福，希望陳能平安歸來。

又尋獲鞋帽眼鏡盒 今續下切峭壁搜救

四十七歲的陳伯均從司法官訓練所四十四期結業後，便在新北地檢署任職，擔任公訴檢察官期間，曾為女童性侵案蒞庭，蒞庭經過都收錄在法務部二○一一年出版的《檢察故事》中。

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陳伯均在書中寫到，除了替女童感到不捨，也曾暗自咒罵性侵兄弟檔是「畜牲」，但慶幸的是，二審撤銷一審無罪宣判，也希望女童能有十足勇氣，面對人生困境。

後來，陳伯均長期擔任重大刑案專組檢察官，偵辦過的矚目案件包括鄭捷殺人案、新北五股區「新興堂」爆炸案、台電員工圖利石灰廠案等，並於二○一七年獲頒法務部模範公務人員。

多名曾與陳伯均共事過的檢察官肯定陳檯面下待人客氣、檯面上辦案認真，檢察官舉例，陳偵辦鄭捷殺人案時，曾六度提訊鄭捷，並詢問被害人、證人達七十次，同時實地勘驗車廂、車站監視錄影畫面，並調閱鄭捷購買刀械的錄影畫面。

二○一八年，陳伯均因表現優異，調升桃園地檢署主任檢察官，二○二○年其職缺雖調任回新北檢，仍在桃檢支援服務；二○二一年他申請轉任法官，目前服務台北地院家事法庭。陳原本都待在檢察體系，若無意外，會再調升高等檢察署，去年卻突然申請轉任法官，原因不得而知。

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